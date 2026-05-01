La comunidad cierra con un déficit de 244 millones, el 0,31% del PIB

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La Junta de Castilla y León registró un déficit público de 244 millones de euros durante el año 2025, lo que supone el 0,31 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, frente al 0,3 por ciento de medida autonómica, con un volumen total de 5.099 millones. Estos datos contrastan con los de 2024, cuando la Comunidad logró el equilibrio en sus cuentas públicas, con tan solo un millón de déficit, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Hacienda. De esta forma, el déficit de Castilla y León creció de 2024 a 2025 en 243 millones, lo que supone algo más de tres décimas del PIB autonómico, frente al 0,1 por ciento previsto en las reglas fiscales, que equivale a algo más de 80 millones. No obstante, hasta noviembre del pasado año la Comunidad registró un superávit de 444 millones, que representaba el 0,57 por ciento. Igualmente, las comunidades incrementaron en conjunto su déficit público desde el 0,18 por ciento de 2024 al 0,3 por ciento del pasado año. No obstante, Hacienda explicó que este aumento en cualquier caso, es compensado por la mayor reducción del déficit de la Administración Central, que volvió a asumir el mayor esfuerzo fiscal. Si se incluye el impacto Dana el déficit de las autonomías se sitúa en el 0,39 por ciento frente al 0,2 por ciento anterior. En la comparativa autonómica, Castilla y León anotó el séptimo mayor déficit público en relación a su PIB, por detrás de la Murcia (1,56 por ciento y 702 millones), la Comunidad Valenciana (1,54 por ciento y 2.411 millones), Cataluña (0,54 por ciento y 1.733 millones), La Rioja (0,54 por ciento y 64 millones), Aragón (0,38 por ciento y 199 millones) y Madrid (0,32 por ciento y 1.061 millones). Además, le siguieron Castilla-La Mancha (0,14 por ciento y 83 millones) y Extremadura (0,13 por ciento y 37 millones).

En el lado opuesto, registraron superávit ocho comunidades: Navarra (2,04 por ciento y 575 millones), Asturias (0,51 por ciento y 163 millones), Cantabria (0,29 por ciento y 54 millones), Galicia (0,18 por ciento y 157 millones), Andalucía (0,14 por ciento y 315 millones), Baleares (0,11 por ciento y 53 millones), Canarias (0,08 por ciento y 48 millones) y País Vasco (0,07 por ciento y 70 millones).

Evolución

Asimismo, España terminó 2025 con un déficit público del 2,18 por ciento del PIB, lo que supone 36.780 millones de euros, lo que se traduce en un descenso de siete décimas respecto a 2023. Con ello, el conjunto del país cumplió por sexto año consecutivo con el objetivo pactado con la Comisión Europea, que el año pasado se estableció en el 2,5 por ciento. La Administración Central registró un déficit de 33.168 millones de euros, con un peso del 1,97 por ciento del PIB, frente al 2,94 por ciento del año anterior. Este dato tiene en cuenta el impacto de la Dana. El Estado contribuyó con un déficit de 35.022 millones de euros, y un 2,08 por ciento, si bien los organismos de la Administración central compensaron con un superávit de 1.854 millones de euros, y un peso positivo en el PIB del 0,11 por ciento. Por su parte, las corporaciones locales mantuvieron «un comportamiento muy positivo» y presentaron un saldo positivo de 5.068 millones de euros, con un superávit del 0,3 por ciento, algo inferior al 0,4 por ciento del año anterior. Finalmente, la Seguridad Social también siguió mejorando y cerró con un déficit de 0,33 por ciento, en 5.580 millones, frente al 0,52 por ciento del año anterior, con casi dos décimas menos de déficit. El Ministerio precisó que «se debe principalmente a la buena evolución de las cotizaciones sociales».

Estos datos contrastan con los de 2024, cuando la Comunidad logró el equilibrio en sus cuentas públicas, con tan solo un millón de déficit