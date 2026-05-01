La Junta reconoce «trabajos» en la negociación con Vox para la investidura

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reconoció hoy “trabajos” para avanzar en la negociación del acuerdo de gobierno entre PP y Vox, pero sin dar más detalles sobre si se habían producido nuevas reuniones en los últimos días. Además, indicó que el Ejecutivo desea que este periodo dure “lo menos posible”, pero insistió en que “lo importante” es cerrar un “buen” pacto que ofrezca “estabilidad”, más allá del plazo temporal.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo, procurador del PP en las Cortes y miembro del equipo negociador, no quiso precisar si el acuerdo de Castilla y León podrá firmarse antes de las elecciones de Andalucía, previstas para el 17 de mayo. Al respecto, aseguró que es “más importante” que “dé respuesta” a lo expresado por los ciudadanos en las urnas el pasado 15 de marzo y que tenga en cuenta el interés de la gente.

“Para que haya un acuerdo, tiene que haber trabajos”, repitió en varias ocasiones el consejero portavoz y dirigente ‘popular’, quien garantizó que informarán con “detalle” sobre los “resultados”, no sobre las reuniones que se puedan producir entre los equipos negociadores de PP y Vox. En cualquier caso, señaló que cuando se conozca el contenido del acuerdo se podrá identificar con el “proyecto” para la Comunidad.

“Ahora es momento del trabajo”, dijo Fernández Carriedo, quien manifestó que corresponde llevar a cabo a los dos partidos una “tarea interna” y hacer un “esfuerzo conjunto”, tras la primera reunión que convocó el presidente del PP de Castilla y León y en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con todos los partidos días después de las pasadas elecciones autonómicas.

En cualquier caso, Fernández Carriedo aseguró que el presidente de la Junta les ha encomendado que sigan trabajando, “dure lo que dure” la negociación, porque señaló la administración no debe pararse y debe seguir prestando servicios públicos, así como resolver los “problemas” y “dificultades” de los ciudadanos.

Se trata, dijo, de atender las “ambiciones” de los castellanos y leoneses y, como ejemplo, puso las partidas aprobadas este jueves para hacer frente a las inundaciones de febrero. “La administración no se para. La Junta de Castilla y León no se para”, concluyó el portavoz ante la previsión de que la próxima semana el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, proponga un candidato a la investidura, de acuerdo al Reglamento del Parlamento.