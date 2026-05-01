Diario de León

La Junta reconoce «trabajos» en la negociación con Vox para la investidura

Carlos Fernández Carriedo destaca el dese de que este proceso dure «lo menos posible»

Leticia García, portavoz del Grupo Popular en las Cortes.

Leticia García, portavoz del Grupo Popular en las Cortes.ical

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Agencias
Valladolid

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El portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reconoció hoy “trabajos” para avanzar en la negociación del acuerdo de gobierno entre PP y Vox, pero sin dar más detalles sobre si se habían producido nuevas reuniones en los últimos días. Además, indicó que el Ejecutivo desea que este periodo dure “lo menos posible”, pero insistió en que “lo importante” es cerrar un “buen” pacto que ofrezca “estabilidad”, más allá del plazo temporal.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo, procurador del PP en las Cortes y miembro del equipo negociador, no quiso precisar si el acuerdo de Castilla y León podrá firmarse antes de las elecciones de Andalucía, previstas para el 17 de mayo. Al respecto, aseguró que es “más importante” que “dé respuesta” a lo expresado por los ciudadanos en las urnas el pasado 15 de marzo y que tenga en cuenta el interés de la gente.

“Para que haya un acuerdo, tiene que haber trabajos”, repitió en varias ocasiones el consejero portavoz y dirigente ‘popular’, quien garantizó que informarán con “detalle” sobre los “resultados”, no sobre las reuniones que se puedan producir entre los equipos negociadores de PP y Vox. En cualquier caso, señaló que cuando se conozca el contenido del acuerdo se podrá identificar con el “proyecto” para la Comunidad.

“Ahora es momento del trabajo”, dijo Fernández Carriedo, quien manifestó que corresponde llevar a cabo a los dos partidos una “tarea interna” y hacer un “esfuerzo conjunto”, tras la primera reunión que convocó el presidente del PP de Castilla y León y en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con todos los partidos días después de las pasadas elecciones autonómicas.

En cualquier caso, Fernández Carriedo aseguró que el presidente de la Junta les ha encomendado que sigan trabajando, “dure lo que dure” la negociación, porque señaló la administración no debe pararse y debe seguir prestando servicios públicos, así como resolver los “problemas” y “dificultades” de los ciudadanos.

Se trata, dijo, de atender las “ambiciones” de los castellanos y leoneses y, como ejemplo, puso las partidas aprobadas este jueves para hacer frente a las inundaciones de febrero. “La administración no se para. La Junta de Castilla y León no se para”, concluyó el portavoz ante la previsión de que la próxima semana el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, proponga un candidato a la investidura, de acuerdo al Reglamento del Parlamento.

El consejo de la televisión digital terrestre se creará con el resto de comisiones

El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, dio un nuevo plazo a los grupos parlamentarios para que presenten aportaciones sobre la fijación del número de miembros del nuevo Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, el cual ya no se constituirá hasta la creación del resto de comisiones, tal y como se decidió durante la segunda reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces celebrada este jueves y recogió Ical. Vázquez argumentó a los grupos que pueden registrar sugerencias en base a la formación del nuevo arco parlamentario. De acuerdo a la Ley de Publicidad Institucional, reformada en 2025, debe estar integrado por los miembros elegidos por las Cortes por mayoría de dos tercios. Si no se consigue un acuerdo en el plazo de tres meses desde la primera votación, será suficiente la mayoría absoluta. En concreto, la norma establece que la Mesa, en su primera sesión, debía fijar el número de miembros del Consejo que, proporcionalmente, corresponda proponer a cada grupo, aplicando la regla D»Hondt al número de procuradores que tenga cada uno y respetando las mayorías parlamentarias. Todos los grupos tendrán, al menos, un representante, a los que se unirá otro de los trabajadores de las entidades concesionarias. Los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios deben ser personas de «relevantes» méritos profesionales relacionados con la gestión y administración del sector público o con el sector audiovisual y los medios de comunicación. En estos momentos, la duda reside en si serán 17 o 18 los integrantes de este órgano. Al respecto, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, criticó que la norma «nació con importantes carencias jurídicas», algo que «se ha puesto de manifiesto al tratar de aplicar la propia ley en las Cortes»; y recordó que fue propuesta por el Pablo Fernández, último procurador de Podemos, y votada en contra por el PP, «el único que lo hizo». «Lo dijimos en su momento y ahora: es una ley que produce efectos perniciosos en la Comunidad, en el sector de las comunicaciones, supone una pérdida de empleo y afecta a medios de Castilla y León.
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