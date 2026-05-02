Mañueco, a días de ser propuesto para la investidura y de cerrar su acuerdo con Vox

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, será propuesto antes del próximo jueves para ser investido de nuevo, sin que por el momento PP y Vox hayan alcanzado un acuerdo de gobernabilidad, aunque con ambos partidos dando por hecho su inminente pacto.

Aunque aún no hay fecha para la ronda con los grupos parlamentarios que reglamentariamente debe realizar el nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez (PP), el jueves 7 de mayo es el límite para que proponga a un candidato, después de que el Parlamento quedara constituido el pasado 14 de abril.

Las reuniones organizativas de esta semana y la reciente formalización del Grupo Mixto -UPL (3), Por Ávila (1) y Soria Ya (1)-, junto al hecho de que el viernes fuera festivo -1 de Mayo-, han provocado que todo quede para la última semana prevista en el reglamento de las Cortes.

Esto ha derivado en que Vox haya planteado ciertas dudas sobre las intenciones del PP respecto a los tiempos del pacto de gobernabilidad, lo que verbalizó su portavoz y expresidente de las Cortes, Carlos Pollán, cuando se reconoció sorprendido al leer en los medios de comunicación la opción de que la firma del acuerdo se produzca una vez que pasen las elecciones de Andalucía (17-M).

Sin embargo, el jueves por la mañana, tras la Junta de Portavoces, tanto Pollán como la portavoz del PP, Leticia García, coincidieron en que los tiempos y el contenido del pacto en Castilla y León no debían verse influidos por factores externos, en referencia a las elecciones andaluzas.

Pollán ha defendido que el líder del PP-CyL sí ha respondido de forma positiva a las conversaciones con Vox, mientras que ha dudado de la dirección nacional del PP: "Lo que marquen desde otros sitios no está en mi mano", apostilló.

Soria Ya mantiene la esperanza

Pese a que los propios protagonistas de estas conversaciones dan por hecho que llegarán a un acuerdo, con frases recurrentes sobre que explicarán su contenido cuando lo alcancen, en la línea de lo pactado en Extremadura y Aragón, entre el resto de grupos hay algunos como el representante de Soria Ya, Ángel Ceña, que insiste en la posibilidad del PP de llegar a acuerdos con otros partidos que no sean Vox.

Ceña ha acusado al PP y a Vox de seguir "deshojando la margarita" mientras Castilla y León sigue "sin presupuestos y sin gobierno" por lo que han exigido a los populares que si no hay un acuerdo con el partido de Abascal "intenten negociar la investidura de Mañueco con las fuerzas políticas que tienen representación en las Cortes".

No es en lo que piensa el PP, que en el caso de Castilla y León ha conseguido que las conversaciones sean mucho más discretas que en el caso de Extremadura y Aragón, hasta el punto de que únicamente ha trascendido una reunión, la primera que mantuvieron ambas partes en el Parlamento autonómico, dentro de la ronda inicial con todos los partidos.

Desde ese momento, análisis sobre cómo plasmar en el acuerdo de Castilla y León lo pactado en Extremadura y Aragón, con las referencias generales a la 'prioridad nacional' en el acceso a los servicios y ayudas públicas, entre otros asuntos, y con las particularidades de esta Comunidad, entre las que destacan las referencias a la forma de derogar el Decreto autonómico de Memoria Histórica y Democrática y la relación con los sindicatos como principales asuntos.

De cualquier forma, una semana clave en el inicio del tramo final del calendario postelectoral tras los comicios del 15 de marzo, ya que todo hace indicar que la investidura de Mañueco y el acuerdo de gobernabilidad con Vox llegarán en este mismo mes de mayo.