Castilla y León contará con una Academia de Ciencias de la Enfermería para impulsar la investigación sobre los cuidados

Un grupo de alumnos a la puerta de la Facultad de Veterinaria de León.fernando otero

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La enfermería de Castilla y León dio un nuevo paso en el proceso de creación de la Academia de Ciencias de la Profesión Enfermera de la Comunidad con la constitución formal de su comisión promotora, integrada por representantes del Consejo de Colegios de Enfermería, universidades públicas y profesionales de acreditada trayectoria científica, académica y asistencial.

Este paso, según sus responsables, supone un avance en un proyecto llamado a convertirse en referencia para el impulso del conocimiento, la investigación, la innovación y la excelencia profesional en el ámbito de los cuidados y de las ciencias de la salud.

El acto de constitución reunió al Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León y a representantes de las universidades de Salamanca, Valladolid, Burgos y León, además de profesionales enfermeros vinculados a distintos ámbitos docentes, asistenciales e investigadores de la Comunidad y próximamente se iniciará una ronda de reuniones con otras Universidades privadas, colegios profesionales, sociedades científicas y administraciones públicas que permitan rubricar convenios para abordar líneas conjuntas de investigación y conocimiento Actuaciones institucionales a corto plazo.

El presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, destacó que este paso “representa la consolidación de un proyecto que responde al crecimiento científico, académico e investigador que ha experimentado la Enfermería en las últimas décadas”. “Universidad y Enfermería se unen para impulsar el desarrollo profesional y la innovación a través de la Academia de la Profesión Enfermera”, señaló Ruiz Forner, quien destacó que la futura institución “es una respuesta a las necesidades del conocimiento y a la evolución que vive actualmente la profesión enfermera”.

Corporación

La Academia de Ciencias de la Profesión Enfermera de Castilla y León se configura como una corporación de derecho público orientada al fomento, desarrollo y difusión del conocimiento científico enfermero, así como al reconocimiento de la autonomía disciplinar de la profesión.

Entre sus objetivos figuran el impulso de la investigación, la promoción de la reflexión científica y ética, la transferencia de conocimiento a la sociedad, el fortalecimiento de la formación avanzada y el desarrollo de iniciativas orientadas a mejorar la calidad asistencial y sanitaria.

La Academia aspira a convertirse en un espacio estable de colaboración entre universidad, profesión, investigación y sistema sanitario, con el ánimo de favorecer el diálogo interdisciplinar y la generación de conocimiento aplicado a los cuidados. Impulso institucional y académico.

La comisión promotora acordó iniciar los trámites administrativos necesarios para solicitar la creación de la Academia ante la Junta de Castilla y León. El proyecto incorpora un compromiso inicial de colaboración institucional por parte de las entidades participantes, que mostraron su disposición a impulsar acuerdos y convenios de apoyo a la futura Academia durante su fase de implantación.

El Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León pondrá a disposición de la futura institución espacios en su sede de Valladolid para facilitar el inicio de su actividad. En la actualidad existen academias vinculadas a la enfermería en las comunidades de Galicia, Madrid, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y también en Vizcaya. La iniciativa impulsada en Castilla y León refuerza así la presencia institucional y científica de la profesión dentro del ámbito académico y sanitario español.

El proyecto se registrará próximamente, tras configurar los estatutos en los que ha trabajado una la comisión promotora compuesta por más de diez miembros de los colegios profesionales de enfermería de la región. Esta entidad, ha manifestado Enrique Ruiz “plantea una oportunidad futura que impulsará y favorecerá la investigación y el estudio de las ciencias enfermeras y afines”.