‘Miss Torrezno’, la 'influencer' que cocina desde una ventana y conquista las redes

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En una ventana abierta en El Burgo de Osma, Jessica Pascual ha encontrado el escenario perfecto para algo que empezó casi sin darse cuenta y hoy reúne a cientos de miles de seguidores. Allí, entre luz natural, el bello paisaje de la Ribera del Duero soriana y recetas de siempre, ha construido una identidad propia en redes sociales donde el producto soriano -y especialmente el torrezno- marca el ritmo.

“Los vídeos de torreznos pasan el millón de visualizaciones, una barbaridad”, confiesa Jessica Pascual, a la que muchos ya conocen como ‘Miss Torrezno’. Un apodo que, según relata, surge de forma espontánea: “Me paraban por la calle y me decían: ¿Cuándo te vas a comer un buen torrezno? Todo empieza sin estrategia y en pandemia. Era mi cuenta personal de Instagram y un día mis amigos me dijeron: ‘¿Te das cuenta de que tienes 12.000 seguidores?’”, recuerda.

A partir de ahí, comienza a tomarse en serio lo que hasta entonces era un entretenimiento. Hoy suma cerca de 400.000 seguidores entre plataformas, con especial fuerza en Instagram (@jessi.pt_). “Yo no le daba importancia, saludaba a la gente como siempre”, explica. Incluso recuerda cómo, antes de ser consciente de su alcance, interactuaba con seguidores como si fueran conocidos: “A lo mejor me seguían, yo también, y hablábamos de sitios o de viajes”.

Jessica Pascual estudió cocina en el Centro de la Merced de Soria y trabajo en varios restaurantes, pero colgó los fogones por el estrés y el cansancio asociados al oficio. En la actualidad trabaja en Huf España y valora la posibilidad de dedicarse a enseñar en redes sociales la elaboración de platos tradicionales con mayor asiduidad.

Tradición y familia

Sus recetas se apoyan en la tradición y en los productos de proximidad. “Uso producto de la zona, lo que consumimos en casa, y también para dar a conocer lo que tenemos en Soria. Solo se conoce el torrezno y hay muchas más cosas”, resalta.

Confiesa que su forma de cocinar tiene una raíz clara: la familia. “Me enseñó mi abuela y esa herencia se refleja tanto en las recetas como en la forma de entender la cocina”, confiesa para añadir que enseña cómo conservar alimentos porque en su casa todavía se preservan productos, sobre todo, de la matanza.

También apuesta por prácticas tradicionales que hoy han perdido peso y que servían para conservar alimentos como el escabechado o la conserva en aceite. “Prefiero hacer el lomo en la olla en casa que comprar un pack ya precocinado. Vamos a lo fácil, a lo elaborado, y no nos damos cuenta de los ingredientes que llevan”, sostiene para añadir que “cocinamos mucho peor que antes” y reivindicar “una vuelta a lo básico”.

Uno de los elementos que la diferencian es el lugar desde el que graba: una ventana. Una decisión que nace por necesidad. “Mi cocina no tenía tanta luz y tenía que invertir en focos”, explica.

Este recurso, a través del cual, además, muestra la despoblación soriana, se ha convertido en su sello personal . “El vídeo queda mucho más fresco, más natural”, asegura para reconocer que su naturalidad conecta con una audiencia que busca cercanía frente a producciones más elaboradas.

Jessica Pascual cuenta como la relación con sus seguidores es constante y directa y como las redes han cambiado su carácter. “Antes era muy tímida, ahora hablo con todo el mundo”, afirma para reseñar que gracias a las redes sociales tiene hasta nuevos amigos.

A pesar de su crecimiento, Jessica Pascual mantiene los pies en el suelo. “Tengo muchas propuestas, pero me da miedo el futuro”, reconoce. Por eso, de momento, no da el salto definitivo de convertirse en ‘influencer’ gastronómica. “No quiero que mi perfil se base solo en colaboraciones porque mi perfil perdería mi esencia. Pero nunca se puede descartar del todo esa forma de ganarse la vida", indica para puntualizar que tiene más colaboraciones con empresas de fuera de la provincia que de Soria, sobre todo, de Galicia.

La burguense cree que las redes sociales no son solo útiles para los ‘influencers’ sino para aquellos que quieren aprender a hacer determinadas recetas de cocina. “La gente coge antes el móvil para seguir una receta que un libro. Además los videos son más fáciles de seguir. Lo usuarios buscan aprender cosas rápido”, precisa para reseñar que sus seguidores le escriben para decirle que gracias a ella le ha salido el torrezno con la corteza suflada.

Jessica Pascual ha demostrado que la cocina de siempre, contada desde un entorno cotidiano y con naturalidad, puede convertirse en un contenido atractivo en redes sociales. Desde esa ventana en El Burgo de Osma, ‘Miss Torrezno’ no solo comparte recetas. También proyecta una forma de entender la gastronomía y el territorio, donde lo local deja de ser pequeño y se convierte en protagonista.