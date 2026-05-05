Mañueco será propuesto el jueves para la investidura, tras la consulta a los grupos

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, será propuesto el jueves como candidato a la investidura por el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, quien desarrollará la ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria entre el miércoles y el jueves de esta semana. De este modo, Vázquez apurará al máximo el plazo establecido por el reglamento de las Cortes de Castilla y León, de quince días desde que quedó constituido el Parlamento autonómico, según la información aportada este lunes por la Presidencia del Legisltativo. La primera de las reuniones de Vázquez está programada para el miércoles a las diez y media de la mañana, cuando previsiblemente se reunirá con el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, con una duración estimada de una hora, ya que la siguiente está agendada para las onde y media. Será entonces el turno del representante de Por Ávila, Pedro Pascual, con la misma duración, tras lo que llegará a las doce y media la vez de la UPL, con su nueva portavoz, Alicia Gallego, a la cabeza. Esta primera jornada de contactos será cerrada a la una y media de la tarde con el portavoz de Vox, Carlos Pollán, mientras que para el siguiente día quedarán pendientes los representantes del PSOE y el PP, por este orden. Se da la circunstancia de que para esta serie de reuniones el nuevo presidente de las Cortes sí ha mantenido el criterio de ordenar de menor a mayor representación, algo que no ocurrió con la ronda programada por el PP para hablar de posibles pactos, ya que en ese caso priorizó a Vox al reunirse en primer lugar con ellos, mientras que dejó para después al resto de formaciones. Ya el jueves, la previsión es que el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, entre el primero en el despacho de Vázquez, a las diez y media de la mañana, mientras que cerrará la ronda la nueva portavoz del PP, Leticia García. Al respecto, el portavoz socialista ha declarado en una rueda de prensa convocada en Soria que estos son «los tiempos de Mañueco», al apurar «hasta el último día», tras lo que teme que el pleno de investidura será convocado «deprisa y corriendo, sin los tiempos oportunos y pertinentes». La idea es, en opinión de Martínez, que todo pase «sin pena ni gloria», bajo una estrategia que ha atribuido a los líderes nacionales de PP y Vox, ya que «han decidido congelar» Castilla y León y sus problemas de sanidad y despoblación, entre otros, «como si no existieran». El pleno de investidura, según el PSOE, será convocado por el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, «cuando Feijóo dé la autorización al señor Mañueco». Para Martínez, se trata de «reuniones de mero trámite», que servirán «para intentar seguir ganando tiempos, mediáticamente parecer que se hace algo», pero quedarse «siempre anclados en ese pasado en blanco y negro» que atribuye a Mañueco. Tras estas conversaciones, Vázquez cumplirá con el trámite de proponer al candidato del PP y actual presiente autonómico en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, para su investidura en la sesión parlamentaria que aún no tiene fecha prevista. PP y Vox mantienen conversaciones discretas y sin convocar reuniones con acceso de prensa y esperan alcanzar un acuerdo de gobernabilidad en los próximos días, a falta de concretar si finalmente esta firma del pacto se realiza antes o después de las elecciones en Andalucía, que se producirán el próximo 17 de mayo.

Martínez cree que la idea es que todo pase «sin pena ni gloria», bajo una estrategia que ha atribuido a los líderes nacionales de PP y Vox