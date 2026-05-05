La economía de CyL creció un 2,7% en el primer trimestre en tasa interanual

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La AIReF estima que el PIB de Castilla y León creció un 2,7 por ciento durante el primer trimestre de 2026 en tasa interanual, lo que supone el cuarto mayor aumento de todo el país y en línea con la media del conjunto de España. Además, calcula un incremento intertrimestral del 0,4 por ciento en la Comunidad, dos décimas menos que la media nacional, según la estimación del PIB de las comunidades autónomas mediante la metodología denominada Metcap (Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB), creada por la institución. En términos interanuales, Valencia fue aquella autonomía que registra mayor crecimiento del PIB (3,2 por ciento), seguida de la Comunidad de Madrid (3,1 por ciento) y Andalucía (2,8 por ciento).

Asturias, por el contrario, presenta la menor cifra de crecimiento (1,9 por ciento), seguida de País Vasco (2,1 por ciento) y Aragón y Navarra, ambas con un incremento del 2,2 por ciento. La AIReF explica en un comunicado difundido por Ical que la metodología cuantitativa utilizada combina tres tipos de información estadística disponible para el análisis regional: los datos mensuales de indicadores de coyuntura desagregados a nivel territorial, los datos anuales compilados en términos de contabilidad nacional por la Contabilidad Regional de España (CRE) y, finalmente, las estimaciones para el conjunto nacional publicadas por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR).