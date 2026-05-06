Un burgalés, entre los pasajeros confinados del crucero con hantavirus

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Los españoles que se encuentran a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, son viajeros de seis CCAA, de ellos cinco son de Cataluña, tres de Madrid, tres de Asturias, y uno de Burgos (Castilla y León), Galicia y la Comunidad Valenciana, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Asturias.

Los españoles (13 pasajeros y un tripulante), junto al resto de los pasajeros y tripulación, llegarán previsiblemente a Canarias en tres o cuatro días, según ha informado el Ministerio de Sanidad este martes, tras confirmar que España aceptaba, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, que el crucero hiciera escala en las Islas Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.

En el barco hay 149 personas a bordo, de 23 nacionalidades diferentes, de ellos 88 son pasajeros y 61 tripulantes.