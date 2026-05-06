Mañueco recibe a los representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y de los Colegios Oficiales de la Comunidad
El encuentro se produjo en la sede de la Presidencia de la Junta
El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, recibió hoy en la sede de la Presidencia a representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y de los Ilustres Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Castilla y León.
En el encuentro participaron el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo; el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ávila, Manuel Carlos Martín Delgado; el de León, Leonardo Olivares Lobato; la presidenta de Palencia, Andrea Castrillo Berciano; el de Segovia, José Luis Benito Bermejo; el presidente de Soria, Joaquín García Bravo; el de Valladolid, Isidoro García Pando; y el de Zamora, Isaac Santiago Macías Fontanillo; así como el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.