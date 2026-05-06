Mañueco recibe a los representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y de los Colegios Oficiales de la Comunidad

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, preside la recepción institucional a los representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y de los Colegios Oficiales de la Comunidad.Rubén Cacho

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El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, recibió hoy en la sede de la Presidencia a representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y de los Ilustres Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Castilla y León.

En el encuentro participaron el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán Bermejo; el presidente del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ávila, Manuel Carlos Martín Delgado; el de León, Leonardo Olivares Lobato; la presidenta de Palencia, Andrea Castrillo Berciano; el de Segovia, José Luis Benito Bermejo; el presidente de Soria, Joaquín García Bravo; el de Valladolid, Isidoro García Pando; y el de Zamora, Isaac Santiago Macías Fontanillo; así como el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.