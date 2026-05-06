El Gobierno contacta con Mañueco por haber un burgalés entre los pasajeros del MV Hondius

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, contactó hoy con el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por haber un ciudadano de Castilla y León entre los 14 españoles que permanecen en el crucero MV Hondius, afectado por brote de hantavirus.

Torres comunicó que al igual que ayer se había puesto en contacto en varias ocasiones con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, así como con los presidentes de Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana y Galicia por ser las comunidades de las que proceden los 14 españoles que siguen en el buque.

Al respecto, el ministro explicó que les había trasladado a los presidentes autonómicos cuál será el procedimiento a seguir y que todos los españoles se encontraban “asintomáticos”. “Me he puesto a su disposición para cualquier duda y para trabajar coordinadamente”, añadió Torres.

El barco ahora mismo está fondeado, cerca de Praia, la capital de Cabo Verde. Las tres personas a bordo sintomáticas están siendo evacuadas desde Cabo Verde hacia Países Bajos. El resto de los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos.

Una vez concluya la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de tres días al puerto de Granadilla de Abona. Una vez allí se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje, salvo que la condición médica lo impida. Todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Los españoles a bordo -13 pasajeros y un tripulante- serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos y examinados y permanecerán en cuarentena.