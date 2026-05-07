AstraSpec obtiene el premio EmprendeXXI en Castilla y León

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La start-up AstraSpec ha sido galardonada en los Premios EmprendeXXI como la empresa innovadora con mayor potencial e impacto en Castilla y León. Estos premios, impulsados por CaixaBank a través de DayOne, su división especializada en empresas tecnológicas y sus inversores, y el Ministerio de Industria y Turismo a través de Enisa, celebran este año su 19.ª edición. La entrega territorial de estos galardones en Castilla y León cuenta con el apoyo del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (ICECYL). En la presente edición, los premios han puesto el acento en identificar y reconocer proyectos que generen valor a través de la tecnología, mejoren la vida de las personas y cuiden el planeta con soluciones tecnológicas. AstraSpec es una empresa tecnológica especializada en sensores avanzados de gases basados en espectroscopía Raman, capaces de detectar en tiempo real múltiples gases en mezclas complejas, con aplicaciones en exploración espacial, energía y procesos industriales. Su proyecto ha resultado seleccionado entre las 29 candidaturas que se han presentado en la última edición de los galardones en Castilla y León. Los Premios EmprendeXXI se han consolidado como un referente clave para el ecosistema emprendedor, tanto a nivel nacional como autonómico. La entrega ha contado con la presencia del director comercial de Empresas de CaixaBank en Castilla y León, José Portela, la directora de Comunicación de Enisa, Inma Moretón, el viceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina; así como representantes de distintas instituciones y organizaciones vinculadas al tejido empresarial de la región. El jurado encargado de seleccionar a la empresa ganadora ha estado compuesto por nombres relevantes del ecosistema regional de emprendimiento y ganadores de anteriores ediciones, que han podido valorar a sus predecesores y hablar de su experiencia dentro de esta iniciativa. Gracias a esta distinción, AstraSpec ha recibido un premio en metálico de 6.000 euros. Además, la compañía tendrá acceso a un programa de acompañamiento internacional, que incluye diversas formaciones y conexiones con partners internacionales durante varios días en Berlín, en colaboración con Esade.

Jornadas de emprendimiento

AstraSpec también tendrá la oportunidad de participar en los Investors Day EmprendeXXI, unas jornadas durante las cuales podrá mantener contacto con el ecosistema inversor y empresas interesadas en colaborar con el emprendimiento. En paralelo, la compañía formará parte de la comunidad AlumniXXI, que ha logrado erigirse como un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias entre los fundadores de las empresas premiadas a lo largo de la historia de los Premios EmprendeXXI. Se trata de una iniciativa que combina una comunidad virtual y encuentros presenciales, que favorece los vínculos entre los premiados.