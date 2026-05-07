La Comisión Europea lanza el 'Derecho a Quedarse' mirando a CyL

Publicado por ICAL / C. Tabernero Creado: Actualizado:

La Comisión Europea lanzó hoy la estrategia por el ‘Derecho a Quedarse’, una iniciativa con especial incidencia para Castilla y León ya que busca que los habitantes de la UE “puedan continuar viviendo en la que consideran su casa” porque “todo ciudadano europeo merece un futuro en su tierra”.

Así lo sostuvo el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Cohesión y las Reformas, Raffaele Fitto, en declaraciones recogidas por Ical durante el acto celebrado, ante más de 250 personas, en la sala Antall 4Q1 del Parlamento Europeo, donde defendió este derecho como una forma de libertad, ya que los ciudadanos de la UE “deben irse de su tierra porque quieran, no porque deban hacerlo”.

Fitto consideró que la libertad de circulación, uno de los “grandes logros” del Mercado Único Europeo, “implica también la libertad de quedarse” que ahora la Comisión defiende con una estrategia para cuya puesta en marcha pidió hoy el vicepresidente europeo “la contribución de todos”, desde el Europarlamento y el Comité de las Regiones, participantes en la presentación a través de sus más altos representantes, a los estados miembros y las regiones más afectadas por el declive poblacional durante las últimas dos décadas.

En este entorno se enmarca Castilla y León, como una de las regiones que más fuerza laboral pierde, lo que repercute no solo en su PIB, dado que “los bajos ingresos son una razón especial por la que se abandonan los territorios”, como explicó, durante la presentación de la estrategia, la directora general para la Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Themis Christophidou, sino también en los servicios sociales y sanitarios, “presionados” por la reducción de la media de población que “aumenta el coste per cápita”.

Desde la Comisión Europea reconocen que el objetivo es manejar esta situación, que se reproduce con mayor fiereza en regiones del este y el sur de la UE pero que “afecta a todos los países”, con fondos como los de Cohesión, que ahora deben negociarse de cara al próximo plan plurianual de financiación de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, y con la asistencia técnica que la estrategia para el ‘Derecho a Quedarse’ pretende facilitar a los estados miembros y a los gobiernos de las regiones afectadas.

Una estrategia que, tras el lanzamiento de hoy, será aprobada por la Comisión Europea a finales de año tras enriquecerse de las aportaciones del Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y, principalmente, de los representantes locales, regionales y nacionales a los que ya hoy Fitto dio la palabra con la participación en el acto de la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tüttő, y de ministros y secretarios de estado de países como Croacia, Italia, Malta, Eslovaquia, Eslovenia y Polonia.

¿El objetivo? Identificar las prioridades comunes de las regiones más despobladas y también las particularidades de cada una, a lo que también ayudan las encuestas realizadas a más de 50.000 europeos para saber “por qué se van de sus territorios y qué les permitiría quedarse”, y cuyos resultados se conocerán próximamente, como lo hará la convocatoria de pruebas que Fitto anunció hoy y que permanecerá abierta hasta principios del mes de junio con el mismo fin: “¿Qué hace que una persona decida quedarse y qué falta por hacer todavía?”.

En todo caso, Fitto apuntó que el mensaje lanzado hoy es “sencillo”, porque lo que pretende la Comisión Europea es que “todo ciudadano europeo pueda crear su proyecto de vida donde considere que tiene su hogar”. Y, para ello, se pone en marcha la estrategia por el ‘Derecho a Quedarse’, como “herramienta” y “prioridad política” para la UE en la que, en todo caso, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión reconoció que “exige el compromiso compartido por todos”. De ahí la carta enviada a los presidentes nacionales para favorecer “su participación e ideas” y “recalcar la importancia de esta iniciativa”.

Ideólogo Letta

No obstante, Fitto derivó todo el mérito de la iniciativa al exprimer ministro italiano y ponente de la UE sobre el futuro del Mercado Único, su compatriota Enrico Letta, que a su vez aseguró que fue Jacques Delors quien, poco antes de morir, le recordó que “el mercado único sin una política de cohesión contundente y significativa no sería bueno para Europa” porque generaría “un gran problema de desigualdad” entre los países y las regiones de la Unión.

Por ello, y antes de realizar su análisis sobre el futuro del Mercado Único, Letta se embarcó en un viaje por los 27 países y sus regiones más deprimidas demográficamente para “abrir el debate y cambiarlo” a través de una hoja de ruta que, aseveró, han adoptado tanto la Comisión Europea como el Parlamento y el Consejo “para afrontar todos los desafíos desde una Europa más integrada y cohesionada”.

No obstante, y para tratar de llevarla al terreno práctico, Letta pidió a la estrategia y sus ideólogos “conseguir buenos resultados cuanto antes, porque los ciudadanos esperan respuestas”, así como a las instituciones, desde el ámbito europeo al local, “no utilizarse unas a otras como chivo expiatorio” por el reparto de competencias sino “trabajar todas en la misma dirección” a través de una “alianza” que permita abordar, en los territorios más despoblados como Castilla y León, soluciones para la sanidad, el transporte, la educación o la vivienda. “El encuentro de hoy es el comienzo”, concluyó.