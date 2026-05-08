Mañueco no tiene rival

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido propuesto este jueves como candidato a la investidura para una sesión plenaria aún sin fecha, según ha explicado el presidente del Parlamento autonómico, Francisco Vázquez. Es el único candidato una vez constatado que dispone de los votos del Grupo Popular, el apoyo explícito de Vox aunque pendiente aún de la firma de un acuerdo que se sigue negociando y de la posibilidad de diálogo con Soria Ya y Por Ávila. El rechazo es frontal por parte del PSOE y la UPL.

Tras la ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria, Vázquez ha anunciado en rueda de prensa que el único propuesto para la investidura ha sido Mañueco, pendiente aún de las negociaciones con Vox para firmar un previsible acuerdo de gobierno que ambos partidos ven cerca pero para el que aún no han puesto fecha de firma.

Vázquez, que ha culminado esta ronda con sendas reuniones con los portavoces parlamentarios de PSOE, Carlos Martínez, y PP, Leticia García, ha pedido ir «paso a paso» y ser «rigurosos» con los trámites, sin la presión de fijar una fecha para la investidura, ya que en el caso de la normativa de Castilla y León no establece un plazo para dar ese paso. Ha dado a entender que deben ser primero los grupos parlamentarios de PP y Vox los que trabajen en un acuerdo que permita sacar adelante la investidura de Mañueco, por lo que previsiblemente esa sesión parlamentaria será convocada una vez que ambos partidos anuncien su acuerdo de gobierno.

Sí que existe un umbral temporal que puede determinar la fecha de investidura, ya que los Servicios Jurídicos de las Cortes han establecido el 10 de julio como fecha límite para designar a los senadores autonómicos en un pleno que, eso sí lo ha confirmado Vázquez, se celebrará en una sesión posterior al pleno de investidura de Mañueco.

Vázquez ha confiado en que PP y Vox lleguen a un acuerdo que permita dar un «gobierno estable» a la Comunidad, aunque ha preferido no profundizar en el contenido de ese pacto para preservar su papel institucional, y se ha limitado a recordar que la Mesa y la Junta de Portavoces que convoque la sesión de investidura serán convocadas con entre 48 y 72 horas de antelación.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, se reúne con la portavoz del grupo parlamentario popular Leticia García.Miriam Chacón

Choque PP-PSOE

Antes de confirmar Vázquez que Mañueco es el propuesto para la investidura han comparecido ante la prensa el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, y la del Grupo Popular, Leticia García, quienes han discrepado sobre los tiempos y sobre el fondo del previsible acuerdo entre PP y Vox.

El primero en comparecer ha sido Martínez, quien ha alertado de que el retraso en el arranque de la legislatura puede llevar a septiembre el primer pleno de control al futuro Ejecutivo, sin que aún se conozca la «letra pequeña» y el «peaje» que pagará el PP por el apoyo de Vox en esta Comunidad.

Martínez ha criticado la «parálisis» y el «ocultismo» con el que cree que están operando los futuros socios de gobierno, hasta el punto de que ha lamentado que el pleno de investidura «no tiene fecha» y que la pondrán las direcciones nacionales de PP y Vox.

El socialista ha prevenido del gobierno «inoperante, inútil» y que «tanto daño hizo la pasada legislatura» que puede surgir de estas conversaciones, para lo que ha utilizado las palabras del propio Mañueco, en referencia a la gestión de su exsocio de gobierno en el anterior mandato.

El portavoz socialista ha criticado la «venta de derechos» de trabajadores, mujeres e inmigrantes que puede implicar el acuerdo entre el PP y Vox, ya que ha considerado que este segundo partido «no da nada gratis».

La representante del PP ha negado que haya un retraso en la negociación con Vox sobre el Gobierno de Castilla y León, porque es un «tiempo razonable» y ha desligado ese proceso de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

La portavoz ha defendido la propuesta de Mañueco como candidato a la investidura, como ganador de las elecciones y por contar con la «legitimidad» de representar «a la mayoría de los ciudadanos de Castilla y León».

Leticia García ha cargado contra el portavoz socialista, a quien ha afeado que tenga una «falta de respeto absoluta» hacia las instituciones, por sus referencias a que esta ronda de contactos ha sido un paripé o un trampantojo, cuando se trata de pasos establecidos en el Reglamento de las Cortes.

También ha rechazado que el PSOE hable de «ocultismo» respecto al posible acuerdo PP-Vox en esta Comunidad.