Mensaje a Vox: «El modelo de integración está funcionando»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, defendió ayer que el modelo de integración «legal y ordenada» a nivel «laboral, cultural y social» de la población migrante por el que apuesta Castilla y León «está funcionando» y eso se refleja en la mejora de las cifras de población.

Carriedo hizo esta reflexión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntado por su valoración sobre el aumento de la población en la Comunidad, en 4.767 personas durante el primer trimestre, y en 19.127 en el último año, y el posible impacto de la «prioridad nacional» que pide Vox para cerrar un acuerdo de gobierno con el PP en la Comunidad en la llegada de población foránea.

Carlos Fernández Carriedo insistió en su respuesta en que desde el Gobierno regional “siempre” han defendido una “migración legal y ordenada” que “sepa integrar a los que vienen a trabajar y a contribuir, y a integrarse desde el punto de vista social y cultura. En este sentido, indicó que el modelo de la Comunidad, funciona y se ve no solo en los datos d población, sino también en los de los afiliados a la Seguridad Social, ya que “son más que nunca lo que pagan sus impuestos y contribuyen” al desarrollo de la Comunidad. “Es el modelo de integrar, acoger a personas que viene a contribuir, a colaborar, a trabajar y a hacer crecer nuestra autonomía”, resumió.

En cuanto a las cifras de población, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda en funciones valoró que Castilla y León ganó en el último año más de 19.000 nuevos habitantes pero advirtió de que ese dato no debe hacer perder de vista las dificultades demográficas a las que se enfrenta la Comunidad, con bajas tasas de natalidad y elevada edad de su población.

En este sentido, sentenció que la Junta “debe profundizar” en las medidas fiscales de apoyo a la natalidad y a las familias, cono los bonos nacimiento, concilia o infantil; así como con medidas de conciliación, como la educación de 0 a 3 años; y con la mejora de los servicios públicos, y de crecimiento económico, para recordar que Arief situó hoy a la Comunidad como la cuarte de mayor crecimiento en España en el primer trimestre del año. Agregó que las cifras son “coherentes” con los datos de desempleo de los últimos días, con el crecimiento de afiliados y de población activa.

Carriedo resumió que todos esos elementos contribuyen al “atractivo” para el impulso demográfico de la Comunidad, y se congratuló porque la autonomía lleva “varios años” ganado población. “Es un dato positivo”, dijo, pero insistió en que Castilla y León es una tierra con “dificultades” poblacionales, con condiciones desfavorables para captar población, que ahora se concentra en los grandes núcleos urbanos y las zonas de costa.

Además, repitió que ante el “dato global” no se debe perder de vista la elevada edad de la población y la baja natalidad de 1,1 hijos por mujer, cuando la tasa de reposición se sitúa en 2,1. “En global ese dato puede llamar al optimismo, peor no se pueden perder de vista factores como la baja tasa natalidad y el elevado nvel de edad”, dijo, para apuntar a una pirámide poblacional con la base muy estrecha y la cúspide mucho más ancha.

“En todo caso, no debemos conformarnos, y aún siendo consciente de que estamos en fase de ganar población, hay que seguir trabajando para ser más atractivos desde el punto de vista demográfico”, cerró.