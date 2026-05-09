Mañueco no se pone fecha

Publicado por J.M.A. / ICAL Salamanca Creado: Actualizado:

La designación de Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta y procurador del PP por Salamanca, como candidato a la Presidencia de Castilla y León, se publica hoy en el Boletín Oficial de las Cortes, tras su nominación este jueves. Por tanto, solo resta que se convoque la Mesa y la Junta de Portavoces para fijar la fecha del pleno de investidura, para lo que no existe un plazo determinado.

Ayer, el presidente en funciones apareció en un acto público después de días de «parón». Lo hizo en el acto de presentación del libro «Historia de los Rotarios en España. Primera Etapa (1920-1936)», de Julio González Iglesias, presidente de la Academia Española de Estudios Históricos de Estomatología y Odontología. En su discurso, el presidente de la Junta en funciones elogió el trabajo de los sanitarios y reconoció la importancia de la incorporación de las innovaciones tecnológicas a los centros hospitalarios de Castilla y León. «Pero hay algo que nos da mucha tranquilidad, a los que somos usuarios y pacientes de la sanidad pública, que es que los profesionales nunca pierden la humanidad, la cercanía y la empatía», agradeció el mandatario autonómico.

Por su parte, la Academia Española de Estudios Históricos de Estomatología y Odontología hizo entrega de sus distinciones honoríficas en un acto en el que el presidente del Ejecutivo autonómico recibió, en representación de la Junta de Castilla y León, la medalla de oro y el diploma que le distingue como socio de honor de la institución.

«Entiendo que una de las claves por las que se nos hace este reconocimiento, a la Junta, es porque tenemos ese compromiso con lo público. Tenemos el mejor sistema educativo de España, entre los diez mejores del mundo desarrollado, somos ahora mismo la envidia en dependencia y estamos entre los tres mejores sistemas sanitarios del país. Este compromiso con las personas, con los más vulnerables, aquellos que más lo necesitan es fundamental», manifestó Mañueco.

No hizo mención a su nominación. A efectos parlamentarios, las Cortes deben convocar con al menos 48 horas de antelación la reunión de la Mesa para que, oída la Junta de Portavoces, fije el día y la hora en que se celebrará la sesión de investidura, lo que podría tener lugar antes del 10 de julio, cuando deben designarse a los senadores de la Comunidad. En esa sesión, Fernández Mañueco deberá exponer su programa de gobierno y solicitar la confianza de la cámara para ser elegido de nuevo presidente en el que será su tercer mandato.

En esta ocasión, el candidato popular aspira a formar un gobierno de coalición con Vox, con los que negocia un acuerdo para cuatro años que le garantizan 47 apoyos (33 del PP y 14 de Vox). Será el segundo pacto que suscribe con los de Santiago Abascal, tras el de 2022, y el tercero que le despeja el camino hacia la Presidencia de la Comunidad, ya que en 2019 firmó uno con Ciudadanos que se rompió en diciembre de 2021.

Las sesiones de investidura han seguido un guion similar en las últimas legislaturas: comienzan a mediodía con la intervención del candidato sin límite de tiempo, aunque Mañueco suele emplear menos de 90 minutos. Tras la pausa, se reanuda el pleno con el Grupo Socialista.