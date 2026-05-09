La Junta reúne a 55 ecodelegados escolares en la III Confit Autonómica para impulsar la participación juvenil en sostenibilidad

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de las consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de Educación, reunió a 55 ecodelegados escolares en el marco de la tercera edición del Programa Confint Escolar Autonómico, en la que participan 13 centros educativos vinculados al Sello Ambiental Centro Educativo Sostenible.

El Sello Ambiental Centro Educativo Sostenible de Castilla y León está formado por un entramado de 120 de centros. La RED Sello Ambiental se integra en la red nacional ESenRED. Uno de los programas realizados en esta integración es la Confit.

La Conferencia Internacional de Jóvenes 'Cuidemos el Planeta' es un proceso de participación global que conecta a jóvenes de países de todo el mundo para hablar, compartir y decidir la mejor manera de actuar para mejorar el planeta. Este proceso empieza desde lo local, en cada centro educativo, con proyectos en los que el alumnado es el protagonista, detecta y aborda problemas ecosociales de su entorno participando en la toma de decisiones. Se eligen representantes, ecodelegados, que participan en los siguientes niveles del proceso representando a sus centros y territorios.

En el curso 2025-2026 se ha desarrollado la tercera edición del programa en Castilla y León, que ha incluido varias líneas de acción: sesiones formativas y de acompañamiento a los centros, así como la coordinación y facilitación de acciones de apoyo educativo en un espacio online de uso común, que culmina en la celebración de la Confit Autonómica, que se ha celebrado esta semana.

En esta Confint Regional se ha contado con Natalia Iris, divulgadora ambiental (@Bichología), que desarrolla un proyecto que acerca la naturaleza a niños, jóvenes y familias a través de contenidos cercanos y experiencias compartidas. Su participación en la jornada ha ofrecido al alumnado un referente próximo e inspirador, mostrando cómo comunicar temas ambientales de una manera atractiva, actual y conectada con su realidad.

Además, los ecodelegados han disfrutado de la actuación de Circociencia, una propuesta escénica de Circo y Ciencia, un show dinámico y muy visual que combina divulgación científica, circo y humor. Este formato busca sorprender, despertar la curiosidad y conectar con el alumnado desde el asombro, mostrando que la ciencia también puede comunicarse de una forma cercana, entretenida y participativa.

También se ha celebrado una feria de intercambio de proyectos y experiencias; diferentes sesiones temáticas y grupos de trabajo; talleres de Educomunicación, donde se ha trabajado la mejor forma de comunicar los resultados a través de la expresión corporal y dinámica escénica, intervenciones artística con elementos naturales, la fotografía, la música, etc., para terminar con la creación del manifiesto final, donde se reflejan las ideas puestas en común para acordar qué planeta quieren los ciudadanos, a qué se comprometen para conseguirlo y qué piden o proponen.

Programa MOAI

Paralelamente, se desarrolla durante el curso el programa MOAI. Se trata de un innovador programa de acompañamiento basado en el asesoramiento individual, la formación y la dinamización de los centros educativos reconocidos con el Sello Ambiental 'Centro Educativo Sostenible' y de aquellos que buscan obtenerlo y se inscriben en el programa.

En el curso 2025-2026 se ha desarrollado la quinta edición del programa, que ha incluido varias líneas de acción: tutorías individualizadas, sesiones conjuntas, webinarios formativos y la coordinación y facilitación de acciones en un espacio online de uso común.

El nombre MOAI está cargado de significado, ya que es así como se denominan en la isla de Okinawa, Japón, a los grupos de personas que se brindan ayuda y apoyo mutuo para alcanzar un objetivo o interés común. Los lazos sociales que generan los Moais se considera que contribuyen significativamente a que sea uno de los lugares con mayor longevidad del planeta. Esa idea ha servido de inspiración para desarrollar este programa en el que los centros educativos se apoyan y comparten experiencias generando una 'RED Sello Ambiental'.

Las tutorías individualizadas han utilizado una innovadora metodología de trabajo online y pensamiento visual para analizar la realidad de cada centro y generar soluciones, metodologías y recursos de referencia para la elaboración o la mejora continua de los programas de sostenibilidad.

Las temáticas de los webinarios formativos, elegidos por los propios asistentes, han abordado las temáticas de gestión ambiental del centro en la práctica; dinámicas participativas que funcionan en el aula: comités ambientales y educación ecosocial en el aula con actividades para comprender el mundo actual. En todos ellos se combinó la exposición de contenidos con la participación y dinámica práctica para un mejor aprovechamiento de la sesión.

El programa MOAI ha finalizado con una sesión presencial que ha incluido una ponencia para mejorar la formación de los docentes en sostenibilidad y una feria de proyectos para facilitar el intercambio de ideas y dinámicas participativas de evaluación del programa MOAI.

Como resultado, los 70 centros participantes han mejorado sus programas de educación y gestión ambiental de la forma que mejor se ha adaptado a sus necesidades particulares y con un mínimo impacto ambiental del programa, pues sólo se ha organizado una sesión presencial, en la que, además, se ordenó la asistencia de los participantes en viajes compartidos.

Sello Ambiental

El Sello Ambiental 'Centro Educativo Sostenible' está pensado para reconocer a los centros docentes no universitarios de Castilla y León, públicos y privados, que cumplen una serie de requisitos, entre ellos, desarrollar un programa de educación ambiental, disponer de un programa de gestión ambiental y asumir los compromisos de difusión de las memorias sobre sus actividades, en los términos recogidos por la norma.

El programa de educación ambiental deberá estar aprobado por el claustro de profesores y por el Consejo Escolar o estar incluido en la programación general o en el proyecto educativo del centro y haberse ejecutado durante, al menos, los últimos dos años previos a la solicitud del Sello. Entre las temáticas del programa se incluyen acciones sobre prevención y adaptación al cambio climático, eficiencia energética y energías renovables, agricultura ecológica, ahorro y gestión del agua y calidad del aire, entre otras.

El programa de gestión ambiental debe tener en cuenta los principales impactos ambientales del centro sobre el agua, la energía, los residuos y las emisiones a la atmósfera. Debe contar con indicadores de seguimiento y un plan de mejora para paliar las consecuencias más importantes o de más fácil solución e implantar medidas que incrementen la sostenibilidad y la calidad de vida de la comunidad educativa.

La obtención del sello ambiental ‘Centro Educativo Sostenible’ supone reconocer públicamente los avances en la ambientalización integral del centro docente, que puede utilizar y exhibir la placa acreditativa de esta condición e incluirla en las publicaciones, material impreso y en la actividad promocional que realice.