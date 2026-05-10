Desalojados 83 trabajadores de una empresa alimentaria de Roales del Pan por una fuga de amoniaco

Bomberos de la Diputación de Zamora intervienen en la fuga de amoniaco en una empresa en Roales del Pan.BOMBEROS DE LA DIPUTACIÓN DE ZAMORA

Publicado por Europa Press Zamora Creado: Actualizado:

Un total de 83 trabajadores han sido desalojados de una empresa alimentaria situada en la ZA-P-2311, en Roales del Pan (Zamora), tras detectarse una fuga de amoniaco en el circuito de refrigeración de la sala de compresores.

El suceso ha tenido lugar sobre las 6.43 horas de este domingo, 10 de mayo, cuando la empresa ha informado al centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 de que les había saltado el detector de gases y había una pequeña fuga de amoniaco, sin ninguna persona afectada, si bien habían comenzado ha desalojar a todos los trabajadores.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León que ha realizado un seguimiento permanente para tomar las medidas de protección civil oportunas en caso necesario, a la Guardia Civil (COS) de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y, de forma preventiva a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Durante el seguimiento del incidente el Centro Coordinador de Emergencias ha comunicado que han sido desalojados un total de 83 trabajadores sin que nadie haya requerido asistencia sanitaria.

Asimismo, se ha confirmado que no hay ningún tipo de fuga hacia el exterior, y tras llegar los Bomberos de la Diputación de Zamora con el personal de mantenimiento de la empresa al lugar, han localizado la fuga y han cortado el amoniaco.