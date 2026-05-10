El oeste español se moviliza en defensa del ferrocarril, en fotos

Concentración en defensa de las conexiones ferroviarias en Salamanca.JESÚS FORMIGO

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Cientos de personas, incluidos representantes políticos como el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, han protestado este domingo contra el "aislamiento ferroviario" de la provincia.

La Plataforma en Defensa de las Comunicaciones Ferroviarias de Salamanca ha encabezado una nueva concentración, en esta ocasión celebrada en la Plaza de los Bandos debido a la coincidencia con la Feria del Libro que se celebra en la Plaza Mayor, lugar donde los salmantinos se reunieron la primera vez, en enero de 2024.

En aquella ocasión fueron 15.000 personas las que se dieron cita en la concentración convocada para reivindicar mejoras ferroviarias, pero esta vez la lluvia caída durante toda la mañana y la tormenta que ha arreciado media hora antes del inicio, ha restado la presencia de asistentes.

De nuevo, como en 2024, ha sido el actor salmantino José Antonio Sayagués el encargado de coger el micrófono para leer el manifiesto en contra del "aislamiento ferroviario" de la provincia de Salamanca.

Asimismo, representantes de las instituciones y de las entidades que forman parte de la plataforma convocante, como Fernández Mañueco, se han reunido en el Ayuntamiento minutos antes de la concentración para subrayar sus peticiones bajo el lema 'Por un tren de futuro para Salamanca'.

El primero en tomar la palabra ha sido el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, que ha asegurado que este domingo es "un día de reivindicación para los salmantinos" y ha recordado que Salamanca ha reclamado "insistentemente la mejora de las comunicaciones ferroviarias" sin que sean atendidas.

"Le pedí al Gobierno de España que dé respuesta a estas reivindicaciones que cada vez son más", ha agregado, para recordar que estas reivindicaciones son la extensión de la cuarta frecuencia del tren rápido a Madrid a los fines de semana y la creación de una quinta e incluso una sexta frecuencia, la recuperación del tren Ruta de la Plata, que un ramal del tren rápido de Portugal pase por la ciudad o la conclusión de la electrificación de la vía férrea hasta la frontera portuguesa.

La mejora de las condiciones de las vías y del interconector para tener una reducción del tiempo de viaje a Madrid por la mejora del mantenimiento de las autovías en Portugal también es otra de las peticiones, ha indicado el primer edil.

"Salamanca vive de las universidades de la enseñanza del español, del turismo, vive de los congresos, los salmantinos que trabajan en Madrid y viven en Salamanca quieren seguir residiendo en nuestra ciudad. Queremos tener una conexión lo mejor posible con el gran aeropuerto de España, que es el aeropuerto de Madrid, que está a muy poca distancia. Nos estamos jugando a nuestro futuro", ha añadido el alcalde de Salamanca.

En este contexto, ha subrayado "la gota que ha colmado el vaso" ha sido la supresión "del tren directo a Barcelona", motivo por el que la provincia ha salido este domingo a la calle a "defender" sus derechos llamados por una plataforma institucional.

En la Plataforma están representadas las dos universidades de Salamanca, la USAL y la UPSA, las Escuelas de Español, las organizaciones empresariales y sindicales, la Cámara de Comercio, las Federaciones de Asociaciones de Vecinos, las de Mayores, los estudiantes universitarios, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el propio Ayuntamiento de Salamanca.

Además, Carbayo ha recordado que están "acompañados en esta reclamación por los municipios portugueses, sobre todo los de la región centro de Portugal y las instituciones extremeñas, que están "interesados" en que "se restablezca la conexión entre Plasencia y Salamanca para cerrar ese trayecto".

De este modo, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, por su parte, ha lamentado que "para ir a cualquier ciudad del norte de España, obligan a ir hasta Madrid".

Además, ha recordado, cómo desde 1984 que desapareció el tren Ruta de la Plata, el número de estudiantes extremeños que viajaban hasta Salamanca, "universidad hermana y más cercana" a su territorio, ha descendido considerablemente.