PP y Vox mantienen sin fecha la firma de su acuerdo en Castilla y León

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), saluda al nuevo portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán (i), durante la sesión plenaria de este martesNACHO GALLEGO

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PP y Vox mantienen abierta la negociación y sin fijar una fecha para la firma de su previsible acuerdo para la gobernabilidad de Castilla y León, en una semana que culminará con la celebración de las elecciones de Andalucía, que ha resultado clave en la gestión de los tiempos de estas últimas semanas.

Aunque Vox ha urgido en varias ocasiones a firmar cuanto antes el acuerdo, finalmente ha optado por asumir que esa rúbrica puede no llegar antes de las elecciones andaluzas y fuentes del partido han reiterado en los últimos días que prefieren alcanzar un buen acuerdo que agilizar los tiempos.

Con el miércoles como jornada festiva en Valladolid y el viernes con actos de cierre de campaña el viernes en Andalucía, a los que tiene previsto acudir el portavoz de Vox, Carlos Pollán, el margen para convocar de forma inminente para la firma del acuerdo se ha reducido y todo indica a que se producirá con las elecciones andaluzas ya celebradas.

Esta negociación ha mantenido un tono de discreción absoluta por parte de PP y Vox, prácticamente sin referencias al contenido del mismo, más allá del planteamiento manifestado en varias ocasiones por Pollán, en el sentido de que hay materias troncales -criterio de 'prioridad nacional' para el acceso de ayudas públicas y planteamientos en materia de inmigración, entre otros-, que se han incluido en los acuerdos de Extremadura y Aragón y también estarán en el de Castilla y León.

Sin embargo, por parte del PP, ha rechazado expresar su punto de vista sobre estos puntos clave de los acuerdos y se ha remitido al momento de la presentación del acuerdo propio de Castilla y León para dar explicaciones.

Además de estas cuestiones de ámbito nacional, en el caso de Castilla y León ambos partidos tienen que afrontar algunas cuestiones que quedaron pendientes de la anterior legislatura, como la normativa sobre memoria democrática, ya que pese a contar con una proposición de ley elaborada por PP y Vox, tras la ruptura de su acuerdo finalmente los populares optaron por no respaldar el texto.

También está por ver cómo delimitan actuaciones relacionadas con el Diálogo Social y en concreto con la financiación de la actividad estatutaria de los sindicatos y la patronal, que fue motivo de enfrentamiento en el anterior mandato.

Las reuniones que hayan mantenido ambos partidos se han mantenido en secreto, sin que haya trascendido ni una sola, más allá de la inicial de la ronda de contactos que convocó el aspirante a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), quien optó por priorizar a Vox reuniéndose con sus representantes en primer lugar.