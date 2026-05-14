El Consejo de Cuentas expone al presidente de las Cortes sus previsiones de fiscalización para el presente ejercicio

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Amilivia señaló que un total de 18 informes se encuentran pendientes de presentación en comparecencias ante la Comisión de Economía y Hacienda. De igual manera, explicó el estado actual del medio centenar de trabajos de fiscalización que contempla el Plan Anual de Fiscalizaciones 2026, entre los que destacan los siete informes relativos a la contabilidad electoral de los partidos políticos en los recientes comicios autonómicos.

Por otra parte, explicó la situación económica y presupuestaria del Consejo tras la creación de la Autoridad independiente en materia de corrupción (AICCYL), con el consiguiente gasto en medios personales y materiales que, hasta la fecha, han sido cubiertos con remanentes.

El balance económico de la institución fiscalizadora del sector público de la Comunidad queda reflejado en la Memoria de Actividades 2025, que le será entregada al presidente de las Cortes en una próxima entrevista. Durante dicho ejercicio, la institución aprobó 21 informes con un total de 124 recomendaciones a los entes fiscalizados. Además, Amilivia realizó 14 comparecencias ante la Comisión de Economía y Hacienda para presentar 17 informes.

En los siete años del actual mandato del Consejo de Cuentas son 149 los informes de fiscalización aprobados, que representan el 46% de los 322 que suma el órgano autonómico de control externo desde el inicio de su actividad.

Además, en 73 comparecencias en el Parlamento autonómico, que suponen el 57% del total histórico, el presidente ha presentado 151 informes. Conforme a lo recogido en su Ley Reguladora, el Consejo de Cuentas es una institución dependiente de la Cámara autonómica que, en el ejercicio de sus funciones, actúa con absoluta independencia. Las relaciones del Consejo con el Parlamento se desarrollan fundamentalmente a través de la Mesa de las Cortes y de la propia Comisión de Economía y Hacienda.