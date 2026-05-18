El AVE se pasa a Zamora y Burgos

Publicado por J.A. (Ical) Redacción Creado: Actualizado:

La inversión ferroviaria se encamina hacia otro año récord en CyL con más de 1.000 millones de euros este 2026 para afrontar la gran obra de dotar al AVE Madrid-Galicia de un acceso en doble vía, para lo que se reformará el túnel de Padornelo entre Zamora y Orense, y el impulso a las obras de la plataforma sobre la que se montarán las vías de la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, aunque siguen pendientes varios proyectos.

De este modo, la inversiones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif Alta Velocidad) en el corredor gallego rondarán los 120 millones de euros (sin IVA) para la duplicación de la vía en varios tramos entre Valladolid, Zamora y Galicia, así como en el este de Castilla y León, que se llevarán casi 1.000 millones para completar la contratación de las obras de plataforma del tren de alta velocidad entre la capital burgalesa y el País Vasco.

Por un lado, la empresa pública, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, prevé licitar por más de 111,1 millones (sin IVA) el acondicionamiento del túnel existente de Padornelo, en la vía izquierda, así como las obras del de Aciberos, junto a otros suministros de carril y balasto. Se trata de una gran actuación pues se trata de la puerta de acceso a Galicia y requerirá el corte de la línea convencional entre Zamora y Orense durante 67 meses (cinco años y medio).

Adif recoge en su catálogo de restricciones de la red ferroviaria la ejecución de la obra del túnel de Padornelo (5.949 metros) entre el primer trimestre de 2027 y el segundo de 2031. Para ello, debe tener listo el proyecto de esta obra, encargado por 4,17 millones en agosto de 2023, con plazo hasta este ejercicio, que incluye la reforma de la galería, pero también los nuevos viaductos Leira y Pedro y el nuevo túnel de Aciberos (445 metros).

Burgos-Vitoria: tres tramos

Si en el pasado Transportes se esforzó en terminar las obras y abrir al tráfico la Variante de Pajares, entre León y Asturias, o en iniciar las obras de la estación de Valladolid —adjudicadas en 215,8 millones de euros-, su gran objetivo para 2026, como ha expresado el Ministerio, es la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria, a través de Miranda de Ebro, donde ya se trabaja en la construcción de la plataforma entre Pancorbo y Ameyugo (8,4 kilómetros y 391 millones).

El gestor ferroviario prevé completar la contratación de las obras de plataforma del tren de alta velocidad entre la capital burgalesa y el País Vasco. Para ello, se ha puesto como deberes lanzar seis licitaciones —obras de plataforma y asistencia técnica— antes de que acabe el año que se acercan a los 1.000 millones (sin IVA), a lo que se unirán otras tres adjudicaciones.

En este nuevo eje ferroviario, que dará continuidad a la línea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid-Venta de Baños-Burgos, podría terminar este ejercicio con sus últimos tres tramos en contratación: Valle de las navas-Piérnigas, Ameyugo-Manzaños-Integración de Miranda de Ebro y La Puebla de Arganzón-Iruña de Oca. Sólo la plataforma, según los cálculos presupuestarios de Adif, supondrán una inversión de 937,9 millones (sin IVA), a lo que se une otros 46,8 millones para la asistencia técnica.

La Dirección de Compra y Contratación prevé convocar tres grandes concursos en los siguientes meses para que inicien su tramitación. Se trata de la licitación por 401,95 millones de las obras de la plataforma de Ameyugo a Manzanos y la integración de Miranda, junto a otros dos contratos el de Valle de las Navas-Piérnigas (257 millones) y La Puebla de Arganzón-Iruña de Oca (279 millones).

Adif Alta Velocidad tiene ya cerradas otras tres licitaciones. Así estudia desde marzo las ofertas para formular una propuesta de adjudicación para las obras del tramo Variante Ferroviaria de Burgos-Valle de las Navas (16,7 kilómetros y 131,55 millones) y desde abril el de Manzanos-La Puebla (siete kilómetros y 225,17 millones). Además, hasta el 25 de mayo las constructores pueden competir por el tramo Piérnigas-Pancorbo (22,7 kilómetros y 357,6 millones).

Las máquinas ya trabajan en la construcción del primer tramo que se adjudicó, el de Pancorbo-Ameyugo, en el que el 77 por ciento de sus 8,4 kilómetros suponen una sucesión de tres túneles y tres viaductos, con los que se integrará en el entorno y con la N-I, que sortea en dos ocasiones. La línea Burgos-Vitoria, que forma parte del Corredor Atlántico, conectará el País Vasco a la red de alta velocidad y mejorará su comunicación y tiempos de viaje con el resto del país, reforzando la cohesión y vertebración territorial. Da así continuidad al eje Madrid-Valladolid-Burgos, no sólo hasta el País Vasco, donde enlazará con la Y Vasca, sino también con la frontera francesa por Irún.