La negociación PP-Vox en Castilla y León avanza "sin prisa" tras las elecciones andaluzas

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), saluda al nuevo portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán (i), durante la sesión plenaria de este martesNACHO GALLEGO

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Las negociaciones entre PP y Vox sobre Castilla y León avanzan sin prisa, ayudados porque la normativa autonómica no establece un plazo determinado para convocar el primer pleno de investidura, aunque sin sobresaltos ni temor en Vox sobre la posibilidad de que Mañueco copie a Juanma Moreno y se decante por intentar gobernar solo.

A las puertas de la sede nacional del PP en Madrid, el líder del PP en Castilla y León y aspirante a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado que, mientras están trabajando para un acuerdo, su gobierno en funciones "funciona", con lo que apunta a que la necesidad de cerrar de forma inminente la negociación no es imperiosa.

Justo después de esas palabras, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, también desde Madrid, ha afirmado que afrontan "sin prisa" la nueva fase de la negociación con el PP, una vez celebradas las elecciones en Andalucía, porque hay "muchas cosas que cambiar" en esta comunidad.

En la rueda de prensa convocada en la sede nacional de Vox, Garriga ha explicado que las conversaciones "avanzan", pero "aún queda camino por recorrer".

"No tenemos prisa, no por el bloqueo, sino por la responsabilidad y la oportunidad que tenemos de mejorar muchas cosas en Castilla y León", ha resumido Garriga, quien ha apelado al "mandato electoral" para avanzar en asuntos como la vivienda, la fiscalidad, el campo, la seguridad y la inmigración ilegal.

Sin temor a que Mañueco quiera ir solo

En declaraciones a EFE, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha indicado, tras conocer que el presidente andaluz en funciones, Juanma Moreno (PP), quiere intentar gobernar en solitario, que "no existe" temor ante la posibilidad de que Alfonso Fernández Mañueco pueda optar finalmente por esa vía, porque "le faltan nueve escaños".

"Es el líder autonómico al que más votos le faltan para tener una mayoría absoluta y para poder gobernar", ha subrayado Pollán en declaraciones a EFE, al ser preguntado por si puede haber un giro en las conversaciones con el PP tras las elecciones andaluzas y por el criterio verbalizado por Moreno, al intentar gobernar en solitario tras quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta.

Pollán ha reconocido que durante la campaña electoral Mañueco expresó esa idea de que había gobernado mejor solo que con Vox en el Ejecutivo e insistió en que quería gobernar en solitario, pero la realidad era que "gobernó en minoría y no ha podido hacer absolutamente nada".

"Si pretende no sacar ninguna ley o no llevar adelante nada sin que sea con un acuerdo de todos, yo creo que no es una solución para los ciudadanos de Castilla y León", ha considerado Pollán, convencido de que en las elecciones los votantes expresaron que "quieren más Vox y que quieren un Gobierno en el que participe Vox y cambie las políticas".

El dirigente de Vox cree que Mañueco esto "lo ha asumido" y por eso están trabajando desde hace semanas en ese acuerdo de gobernabilidad para el que ha preferido no dar plazos y secundar la idea de que anteponen llegar a un "buen acuerdo".

Pollán cree que el PP ha podido retrasar "un poquito" los ritmos de trabajo de las conversaciones y el intercambio de documentación para el acuerdo por las elecciones en Andalucía, aunque ha restado importancia a esa circunstancia: "Todo lleva su tiempo porque queremos que el acuerdo sea muy detallado, que sea medida a medida, que tenga sus plazos y sus garantías de cumplimiento", ha insistido.

El PSOE ve un "peaje mayor" hoy

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha lamentado que Mañueco tenga que "pagar hoy un peaje mayor que ayer para obtener el apoyo de Vox", en referencia a las elecciones de Andalucía.

"Claro que la situación ha empeorado para el señor Fernández Mañueco", ha mantenido Martínez, quien ha agregado en declaraciones a la prensa en Villablino (León) que al dirigente del PP "le da igual" que el precio sea más alto "porque cada vez está más mimetizado con Vox".