Alerta en Valladolid por la nueva reyerta entre bandas latinas rivales

Publicado por Ical / DL Valladolid Creado: Actualizado:

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, mostró ayer su preocupación por el aumento de las reyertas entre grupos latinos en la ciudad tras el enfrentamiento a machetazos registrado en la madrugada del domingo en la zona de Las Moreras, que se saldó con tres jóvenes heridos, dos de ellos menores de edad.

«Preocupación, cómo no vamos a tener. Lógicamente es un hecho que altera la normal convivencia de la ciudad», afirmó Carnero al ser preguntado por estos episodios violentos y por la posibilidad de reforzar la vigilancia policial en coordinación con la Subdelegación del Gobierno.

El alcalde dijo que se trata de hechos «puntuales» y destacó que la Policía Local y la Policía Nacional trabajan de forma conjunta desde una sala coordinada. Agradeció «el trabajo, el esfuerzo y la dedicación plena» de los agentes.

La reyerta de Las Moreras de este fin de semana volvió a situar el foco sobre la violencia asociada a bandas juveniles hispanoamericanas en Valladolid. La misma se saldó con dos detenidos por la agresión, de origen venezolano y nacionalidad española, que estarían vinculados a los Trinitarios, y el ataque respondería presuntamente a un ajuste de cuentas con los Dominican Don»t Play (DDP) tras otra pelea ocurrida el pasado 10 de mayo en Laguna de Duero, durante las fiestas de San Pedro Regalado, en la que un joven resultó herido con un machete.

Es el cuarto caso de esta naturaleza registrado en lo que va de año. En febrero se produjo el hecho más grave registrado hasta la fecha. Una disputa entre bandas en la calle Democracia culminó con el asesinato de un joven de 18 años (miembro de los Trinitarios) a manos de un menor de tan solo 13 años vinculado a los DDP. Fue internado de forma inmediata en un centro de menores y los otros implicados, trasladados uno a la cárcel y el otro a un centro.

En marzo se resgistró un enfrentamiento en la Plaza Circular que acabó con la detención de un chico de 16 años. Unos días después, hubo una agresión «por error» en el barrio de Las Delicias, donde un adolescente fue atacado al ser confundido con un miembro de una banda contraria.