Pollán, sobre Zapatero: "Ojalá la justicia y la historia le pongan en el sitio que merece"

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha expresado este martes su crítica hacia el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien desea que "la justicia y la historia le pongan en el sitio que merece por el daño que ha hecho a España".

A través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, Pollán ha utilizado un vídeo de Zapatero, en una intervención sobre lo que implica ser socialista, para afirmar tras conocer la detención del expresidente por supuestas irregularidades con la aerolínea Plus Ultra que es "socialismo en estado puro".

"Es lo que han aprendido en tantos años de historia, ya lo decía él mismo", ha indicado Pollán, quien ha ironizado con la vinculación de Zapatero y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Qué mala suerte tiene Sánchez con los que le rodean, y él sin saber nada…", ha resumido.