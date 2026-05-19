El oeste se une para pedir un "impulso más decidido" para que el Corredor Atlántico avance a "mayor velocidad"

Publicado por ICAL Oviedo Creado: Actualizado:

Los presidentes de Castilla y León, Galicia y Asturias, los ‘populares’ Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda y el socialista Adrián Barbón, exigieron hoy de forma conjunta al Gobierno de España un “impulso más decidido” para el Corredor Atlántico, que comparten las tres comunidades, y una “mayor velocidad” en la ejecución de los proyectos pendientes.

Este martes, los tres mandatarios autonómicos se reencontraron en el Hotel de la Reconquista de Oviedo (Asturias) para participar en una mesa redonda en el marco del segundo Foro del Noroeste, organizado por el grupo Prensa Ibérica, bajo el lema ‘Construyendo puentes. Creando futuro’.

Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta, evitó junto a Barbón y Rueda entrar en las “comparaciones” con las inversiones que recibe el Corredor Mediterráneo, pero coincidió con ellos en exigir “equilibrio" en el reparto de los recursos públicos ya que explicaron que siguen pendientes algunas de los proyectos del eje Atlántico, como los accesos ferroviarios a los puertos o la conexiones entre territorios.

En su turno, Fernández Mañueco insistió en que la España interior necesita el desarrollo de sus infraestructuras para que la población que se marchó a otros lugares pueda regresar a su tierra y, de hecho, destacó que las últimas noticias en materia demográfica son “positivas” en Castilla y León.

Por ello, remarcó que hay todavía “muchos kilómetros por hacer” de líneas ferroviarias para comunicar provincias, pero también para resolver el “nudo” del Manzanal (León), que consideró es una “obra curiosa” que exige una inversión de 1.000 millones de euros. También se refirió a las conexiones con Galicia, Asturias o Portugal, ya que, apuntó, es necesario una “apuesta clara” por las infraestructuras ferroviarias, viarias e, incluso, energéticas.

Igualmente, el presidente de Asturias subrayó el “avance singular” que supuso la apertura de la Variante de Pajares entre León y el Principado, con capacidad para el tráfico de viajeros y mercancías, y recordó que se acaba de anunciar la mejora de la línea de Lena a Oviedo. No obstante, reconoció que siguen sin ejecutarse los accesos a los puertos, como el previsto para El Musel de Gijón. Por ello, reclamó que se cumplan los compromisos asumidos en los presupuestos con el Corredor Atlántico, al igual que se hace con el Mediterráneo.

Ningún avance

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia demandó que los repartos sean “equitativos” para evitar que en algunos territorios avances y en otros, como el noroeste, sigan “como siempre”. A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado una “falta de voluntad política” con el desarrollo del Corredor Atlántico, ya que denunció no responden a las cartas que les envía para recordarle sus exigencias, ni le recibe el comisionado José Antonio Sebastián.

Finalmente, Alfonso Rueda aseguró que pese a exigir un documento que concrete las inversiones y obras del Corredor Atlántico, no lo ha conseguido. Por ello, señaló que si hubiera en España un cambio de gobierno, plantearía de la misma forma sus reivindicaciones, porque sentenció que no ha habido “ningún avance sensible” desde hace mucho tiempo.