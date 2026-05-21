La Junta destina cuatro millones al mantenimiento de los equipos de alta tecnología del Caule

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El Consejo de Gobierno celebrado esta mañana autorizó la inversión de 4.064.036 euros para el mantenimiento integral de los equipos de alta tecnología de radiología y cardiología del Complejo Asistencial Universitario de León.

En primer lugar, se destinarán 2.267.540 euros al servicio de mantenimiento a todo riesgo de los equipos de alta tecnología en radiología y cardiología, marca Philips del Complejo Asistencial Universitario de León. Con esta contratación se siguen los protocolos marcados por el fabricante para garantizar la operatividad de los equipos dentro de las condiciones de seguridad radiológica y los parámetros técnicos, así como un “elevado” índice de disponibilidad “asegurando la continuidad y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a equipos emisores de radiaciones ionizantes”, expresaron en la sesión ordinaria.

Por otro lado, se dio el visto bueno a un gasto de 1.796.496 euros para el mantenimiento integral, a todo riesgo, de los equipos de alta tecnología de la marca Siemens del Complejo Asistencial Universitario de León. De esta manera, se garantizará las “perfectas” condiciones de uso y funcionamiento, dentro de los parámetros de seguridad, de los equipos de alta tecnología y radiología convencional e intervencionista y se evitarán, así, posibles averías.