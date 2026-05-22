Las ciudades donde 152.000 opositores pelearán por las 18.000 plazas de la Administración del Estado

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Un total de 152.149 personas han sido admitidas en los procesos selectivos que se celebrarán este sábado 23 de mayo para las 17.986 plazas de empleo público ofertadas por la Administración General del Estado, según ha informado este viernes el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

Las pruebas se realizarán a las 10.00 horas en todo el territorio nacional (9.00 horas en Canarias) tanto para ingreso libre como promoción interna de los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática y del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.

A la anterior convocatoria, celebrada en diciembre de 2024, se presentaron 164.000 opositores (+7,3%), mientras que las plazas ofertadas eran 31.689, un 43,2% más que en la convocatoria de este año.

Del total de admitidos a participar en estos procesos selectivos, un 65% son mujeres y la mayor parte se encuentran en una franja de edad de 36 a 45 años.

Además, se han autorizado 1.872 adaptaciones de tiempo y medios para los opositores que acceden por el cupo de reserva de discapacidad del 10%. Entre las adaptaciones se encuentran lupas, tiempos alargados, barreras arquitectónicas, lenguas de signos, letras ampliadas o asistentes de lectura, entre otros.

La encargada de la realización de las prueba será la Comisión Permanente de Selección del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Esta está compuesta por 47 miembros, una presidenta, un secretario y 45 vocales distribuidos en cinco unidades que han elaborado os ejercicios y determinado los criterios de valoración de los mismos.

Ellos son también los encargados de salvaguardar la confidencialidad que debe mantenerse durante todo el proceso, asegurando una corrección totalmente anónima de los exámenes.

En cuanto a los centros donde se realizan las pruebas, en este convocatoria se han alcanzado acuerdos con 32 universidades e institutos de Educación Secundaria para utilizar más de 98 facultades.

El dispositivo organizativo incorpora también un refuerzo de las medidas de seguridad, control de identidad y prevención del fraude. El INAP ha previsto medios técnicos y humanos especializados para la supervisión de los ejercicios, la detección de dispositivos no autorizados, la ordenación de accesos y permanencia en las aulas y la verificación de las condiciones de realización de las pruebas.

Estas medidas necesitan de la cooperación interadministrativa, que permite ampliar las capacidades disponibles, reforzar la coordinación territorial y asegurar criterios homogéneos de actuación en las distintas sedes.

Las pruebas tendrán lugar en 26 provincias españolas de manera simultanea. Madrid será, con diferencia, la provincia donde más opositores realicen el examen: 44.464.

Le siguen Sevilla (10.602), Valladolid (8.859) y Valencia (8.030). El resto de provincias donde se han convocado las pruebas son A Coruña, Alicante, Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Cantabria, Ceuta, Córdoba, Granada, Baleares, La Rioja, Las Palmas, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Zaragoza.