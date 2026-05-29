El acuerdo entre PP y Vox «ya está muy próximo» y va a ser «positivo» y «útil»

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en Castilla y León «ya está muy próximo», aunque todavía no está fijada la fecha en que lo firmarán los dos socios, según comunicó ayer el portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, miembro del equipo negociador del Partido Popular, quien aseguró que las conversaciones siguen «avanzando». En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo explicó que su objetivo es tener un acuerdo «amplio», «detallado» y «concreto», lo que señaló exige «más dedicación», «más esfuerzo» y «más tiempo», si bien apuntó que ha «merecido la pena», porque con ello el pacto va a ser «positivo» y «útil» para los ciudadanos. En ese sentido, el consejero portavoz aclaró que han optado por este «mecanismo» de negociación y por un acuerdo «más amplio», pese a exigir «multitud» de reuniones, porque va a tener «más utilidad», al tiempo que garantizó que con ello habrá «más concreción», «información» y «transparencia» para los ciudadanos.

Según Fernández Carriedo, la «única prioridad» es alcanzar un «buen» acuerdo para los próximos cuatro años, que plantee las iniciativas, objetivos y acciones del nuevo Gobierno de Castilla y León. «Va a ser positivo para el conjunto de los ciudadanos» y «útil» para el «futuro de la Comunidad, anticipó el portavoz del Ejecutivo autonómico.

Igualmente, manifestó que respetan el «trabajo» y el Reglamento de las Cortes, después de que ayer el secretario general del PSCyL y portavoz socialista, Carlos Martínez, solicitara formalmente la convocatoria del pleno de investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta, tras ser designado como candidato el pasado 7 de mayo, tras la ronda de consultas del presidente del parlamento, Francisco Vázquez, con los diferentes partidos.

Al respecto, Fernández Carriedo afirmó que es el propio Vázquez, dirigente del Partido Popular, y la Mesa de las Cortes quienes deben fijar la fecha de la sesión de investidura, de acuerdo al Reglamento y previa consulta a la Junta de Portavoces. Se espera que una vez se firme el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, se fije el pleno que reelegirá como presidente de la Comunidad al «popular» Fernández Mañueco.

mesa de las cortes

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha acordado regular el orden para la presentación de las preguntas orales ante el Pleno dirigidas al presidente de la Junta por parte del Grupo Parlamentario Mixto, Según el acuerdo adoptado este jueves a la vista de la composición de la Cámara en la XII Legislatura, la portavoz del grupo, Alicia Gallego —UPL—, y los procuradores de Por Ávila y Soria ¡YA! han quedado facultados para formular la cuestión correspondiente a su formación en cada sesión plenaria. Los parlamentarios van a seguir el turno de rotación que ellos mismos establezcan y, en el caso de que no exista un acuerdo entre los miembros del Grupo Mixto, va a ser la Presidencia de la Cámara la que decida dicha rotación. Asimismo, para la formulación de las iniciativas parlamentarias reservadas a los grupos, cada uno de los procuradores va a poder actuar como portavoz habilitado, para lo que se debe indicar expresamente en el escrito que se presenta a instancia del firmante o de su partido de pertenencia. En las iniciativas de ejercicio individual que precisan el conocimiento del portavoz, va a bastar con la firma del procurador autor para su perfeccionamiento. Estas medidas de habilitación individual no van a ser de aplicación para aquellas iniciativas en las que, por su naturaleza, solo sea admisible una propuesta por grupo, haya más de un procurador del Grupo Mixto que pretenda presentarla y no resulte posible formular un texto conjunto. Durante la sesión, el órgano parlamentario ha analizado también el escrito presentado por la portavoz del Grupo Mixto para comunicar la distribución de escaños en el Hemiciclo.