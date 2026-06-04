Mañueco aclara el concepto de prioridad nacional: "No estamos hablando de las personas, sino del territorio"

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El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió hoy que el principio de "prioridad nacional" incluido en el acuerdo de gobierno alcanzado con Vox se aplicará en función del arraigo de las personas en la Comunidad para acceder a determinadas ayudas públicas, especialmente las relacionadas con la vivienda y las prestaciones sociales. “No estamos hablando de las personas, estamos hablando del territorio y de la vinculación con nuestra tierra”, dijo.

En una entrevista en el programa ‘Herrera en Cope’, Fernández Mañueco, candidato a la investidura como presidente de la Junta, aseguró que el acuerdo alcanzado entre ambas formaciones responde a las preocupaciones de los ciudadanos de Castilla y León, y destacó el clima de entendimiento mantenido durante las negociaciones. "Este acuerdo es para la gente de Castilla y León y hablamos de las preocupaciones cotidianas", afirmó, antes de destacar que el documento recoge 19 ejes de actuación y 324 medidas.

En ese sentido, argumentó que el criterio derivado de la prioridad nacional podrá aplicarse para acceder a ayudas sociales o de vivienda y tendrá en cuenta aspectos como los años de residencia en la Comunidad o determinadas circunstancias relacionadas con los antecedentes penales, es decir, que se tendrá en cuenta, por ejemplo, si el potencial beneficiario tiene una sentencia por ocupación ilegal.

También se tendrá en cuenta no haber tenido una condena por "ocupación", sostuvo Mañueco, quien insistió en que Castilla y León seguirá siendo una tierra abierta a quienes quieran trabajar, estudiar, investigar o emprender en la Comunidad. Estos requisitos, agregó, se tienen en cuenta ya en otras administraciones públicas, y agregó que se realizará independientemente de cuál sea la nacionalidad o incluso el origen de las personas que viven en la Comunidad.

"Nuestra tierra abre las puertas a todos aquellos quienes vienen a trabajar, a integrarse y a comprometerse. Los que quieren venir a otra cosa, que no vengan. Lo que necesitamos es que la gente que quiera venir aquí venga con ese compromiso. Compromiso de trabajo y de aportar”, dijo.

De esta forma, defendió una inmigración "regular, legal y ordenada", y criticó la gestión del Gobierno central. En este aspecto, advirtió de la presión que soportan actualmente los recursos autonómicos destinados a menores migrantes no acompañados. Además, explicó Castilla y León dispone de 130 plazas para atender a estos menores, aunque actualmente acoge entre 180 y 190. “Estamos por encima de nuestra capacidad y esto tiene que afrontarse con rigor y seriedad y el Gobierno esto no puede aportar”, reseñó.

Asimismo, reiteró que Vox, además de las competencias en inmigración, va a tener responsabilidades en cooperación al desarrollo, en la Dirección General de la Juventud y las relaciones con la infancia y los centros de menores. "Va a tener competencias con contenido social”, puntualizó.

El presidente en funciones arremetió contra la política migratoria del Gobierno central a la que calificó de “política de barullo, de desorden”, y volvió a defender la inmigración regular, legal, ordenada. “ Lo que no puede ser es la situación que en estos momentos estamos viviendo”. lamentó.

Asimismo, rechazó que el acuerdo con Vox suponga retirar ayudas a entidades que desarrollan su labor dentro de la legalidad y al ser preguntado por organizaciones como Cáritas, aseguró que "no tienen nada que temer”. Así, defendió la necesidad de combatir la inmigración ilegal y las redes de trata de personas, y precisó que Cáritas no tiene nada que temer porque no favorece ni colabora con la inmigración ilegal.

Otras medidas

Alfonso Fernández Mañueco avanzó nuevas rebajas tributarias para la próxima legislatura, entre ellas, citó una reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), nuevas bonificaciones en Sucesiones y Donaciones y la implantación de un "impuesto cero" en el medio rural para la compra de viviendas, explotaciones agrarias y locales comerciales destinados a la actividad económica.

El presidente defendió también la necesidad de seguir atrayendo empresas mediante la oferta de suelo industrial, y reivindicó la calidad de los servicios públicos de Castilla y León. “Somos los mejores en educación, en la atención de los mayores y discapacitados. Tenemos una magnífica sanidad, pero tenemos que seguir mejorando los servicios públicos y la vivienda es una prioridad”, resaltó.

Por último, situó la vivienda como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y avanzó que esta materia dependerá directamente de la vicepresidencia que asumirá el Partido Popular en el nuevo Ejecutivo autonómico. El objetivo, explicó, pasa por incrementar la construcción de viviendas, facilitar el acceso a la compra mediante incentivos fiscales y reforzar las ayudas al alquiler, especialmente para los jóvenes.