El PSOE da una “mala noticia” a los "machos alfa" de PP-Vox: registrará una proposición de ley de violencia machista

Carlos Martínez se dirige a la reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces para abordar la convocatoria de la sesión de investidura del candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.Eduardo Margareto

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El portavoz del Grupo Socialista y secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, anunció ayer una “mala noticia” para el “dúo de funambulistas” de PP y Vox y sus líderes, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán a los que comparó con los “machos alfa del corral”: los socialistas registrarán la próxima semana en las Cortes una proposición de ley sobre violencia machista con el fin de reformar la normativa actual, aprobada en 2010.

Este jueves, tras la reunión de la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces, Martínez avanzó en su comparecencia que la primera propuesta legislativa de los socialistas en la XII Legislatura será adaptar la legislación de la Comunidad al pacto de estado sobre violencia machista para contar con un nuevo marco que proteja a las mujeres, el 50 por ciento de la población.

El texto, según avanzó el portavoz socialista, no será el registrado en el pasado, sino uno nuevo trabajado con los colectivos feministas y otras organizaciones. Por ello, subrayó que cuenta con el “aval” y el "consenso" de gran parte de la sociedad. A su juicio, supondrá la “primera piedra de toque” para el nuevo gobierno de coalición de PP, que criticó “se aleja” con su “juego de trileros” de los intereses “reales” de la sociedad.

Al respecto, Carlos Martínez denunció que la “inestabilidad” de los últimos años y que no se aprobara el proyecto de ley impulsado por la Junta en la pasada legislatura, al ser retirado por el Ejecutivo en la recta final de su tramitación, tiene “consecuencias”, ya que denunció hace que las mujeres estén “desasistidas” durante “demasiados años”.

De esta forma, el portavoz socialista aseguró que están abiertos a “consensuar” la nueva norma de violencia de género al no aclarar PP y Vox si la Junta retomará la reforma, pero advirtió de que no están dispuestos a “blanquear” y “enmascarar” la actuación de ambos partidos sobre la “igualdad” y la protección de las mujeres frente a los asesinatos.

Finalmente, Carlos Martínez insistió en que el texto llegará a las Cortes la próxima semana con el “aval y el consenso” de gran parte de la sociedad de Castilla y León, por lo que permitirá ver quien va en esta materia “de farol” o pretende “blanquearse”.