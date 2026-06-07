Mañueco y sus alfiles y peones: 14 hombres y seis mujeres en siete años de gobierno.

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El «popular» Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la investidura y presidente en funciones de la Junta, que tiene de nuevo la responsabilidad de formar gobierno, ha contado con un total de 20 personas para dirigir las consejerías y vicepresidencias de sus ejecutivos, dos en coalición con Ciudadanos y Vox. De de ellos, solo cuatro han sido la «guardia pretoriana» que le ha acompañado durante estos casi siete años.

En la cabeza de quien está llamado a convertirse por tercera vez en el presidente de la Comunidad están los nombres de los que formarán parte de su quinto gabinete, puesto que solo ha trascendido que el leonés Carlos Pollán (Vox) será el vicepresidente primero. De sus cuatro fieles, una de ellas está descartada, puesto que Rocío Lucas ha dejado la Junta para formar parte de la Mesa de las Cortes como secretaria segunda.

Los otros tres son la zamorana Isabel Blanco, actual vicepresidenta y titular en funciones de Familia e Igualdad de Oportunidades, con responsabilidades en el «puente de mando» del PP de Castilla y León, además de Juan Carlos Suárez-Quiñones y Carlos Fernández Carriedo, responsables de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y de Economía y Hacienda, que llevan de consejeros de forma ininterrumpida desde 2015 y 2016, aunque no exactamente en la misma cartera.

Ambos, Suárez-Quiñones y Fernández Carriedo, son los que tienen más años de experiencia como consejeros y los únicos que Mañueco ha heredado del expresidente Juan Vicente Herrera. El primero formó parte del Ejecutivo autonómico entre 2015 y 2019 al frente de Fomento y Medio Ambiente, y el segundo entre 1999 y 2003 en Sanidad y Bienestar Social; entre 2004 y 2007, en Medio Ambiente, y entre 2016 y 2019, en Empleo.

Su continuidad sigue siendo una incógnita pues todo depende del «sudoku» que tiene que resolver Fernández Mañueco para encajar todas las piezas en el organigrama de la Junta y el Parlamento. Aunque en Castilla y León la ley de altos cargos limita la permanencia de los consejeros en el mismo departamento durante ocho años, ni Isabel Blanco, ni Suárez-Quiñones, ni tampoco Fernández Carriedo superan ese plazo máximo.

No obstante, de los once puestos sin cara todavía en el futuro gobierno, tres serán propuestos por Vox, entre ellos el propio Pollán, por lo que Fernández Mañueco tiene realmente que elegir a ocho personas para dirigir siete consejerías y la Vicepresidencia segunda, además de nombrar portavoz, cargo para el que desde 2021 ha confiado en Fernández Carriedo.

Los equipos de Fernández Mañueco, que accedió en julio de 2019 a la Presidencia de la Junta, han tenido rostro de hombre de forma mayoritaria, pues de las 20 personas con las que ha contado desde entonces, un 70 por ciento, es decir 14, han sido varones, frente a seis mujeres, que representan un 30 por ciento. Paritario, sin embargo, ha sido el «núcleo duro» de Isabel Blanco, Fernández Carriedo, Suárez-Quiñones y Rocío Lucas.

Cuatro gabinetes

El presidente ha conducido cuatro gabinetes, dos compartidos, primero con Ciudadanos, y después con Vox, y otros tantos en solitario. Los vicepresidentes de Mañueco han sido tres: Francisco Igea, ex de Cs que fue, además, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior; Juan García-Gallardo, nombrado por Vox (2022-2024) e Isabel Blanco, la única con carnet del Partido Popular (2024-2026).

De aquel primer gabinete «azul y naranja» que comenzó a rodar en 2019 sobreviven Fernández Carriedo al frente de Economía y Hacienda; Isabel Blanco, en Familia e Igualdad de Oportunidades y Suárez-Quiñones, que ha tenido bajo su mando Medio Ambiente, primero con Fomento, y desde 2022, con Vivienda y Ordenación del Territorio.

En las áreas que han correspondido al PP, Mañueco ha contado en la Consejería de la Presidencia, una de las más próximas al jefe del Ejecutivo, con el burgalés Ángel Ibáñez (2019-2022), ahora diputado, así como con los vallisoletanos Jesús Julio Carnero (2022-2023), alcalde de la capital del Pisuerga, y Luis Miguel González Gago (2023-2026).

En Movilidad y Transformación Digital, de nueva creación en la pasada legislatura, sus titulares han sido dos dirigentes del PP: María González Corral (2022-2024) y José Luis Sanz Merino (2024-2026). A ellos se une la soriana Rocío Lucas en Educación, hasta su cese en abril, además de Suárez-Quiñones y Blanco.

En los departamentos que ha compartido con sus socios, los elegidos para llevar el área de Sanidad han sido Verónica Casado, designada por Cs y que se mantuvo en esta cartera entre 2019 y 2021 y Alejandro Vázquez (2021-2026), y en Agricultura y Ganadería, el «popular» Jesús Julio Carnero (2019-2022) y Gerardo Dueñas, de Vox, que fue su responsable entre 2022 y 2024.

En Empleo e Industria, sus consejeros ha sido dos en la etapa de Cs, primero Germán Barrios hasta 2020 y después Carlota Amigo, mientras en el periodo de Vox, cuando se denominó Industria, Comercio y Empleo, su titular fue Mariano Veganzones. No fue hasta 2024 cuando la «popular» Leticia García tomó las rindas, si bien lo abandonó el pasado mes de abril para ser portavoz del PP en las Cortes.

Finalmente, en Cultura y Turismo, los responsables han sido Javier Ortega (2019-2021) a propuesta de Cs y Gonzalo Santonja (2022-2026), nombrado por Vox, pero que se mantuvo en la Junta pese a la ruptura del pacto de gobierno en 2024.