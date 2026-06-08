Dia crea 160 nuevos puestos de trabajo en Castilla y León para la campaña de verano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El verano es sinónimo de vacaciones, desplazamientos y un aumento en el consumo, especialmente en las zonas de destino vacacional. En este contexto, y siguiendo su compromiso con la promoción del empleo y el desarrollo económico de las comunidades donde opera, Dia prevé incorporar en Castilla y León a 160 personas a su plantilla durante la próxima campaña estival.

Las contrataciones se centrarán en personal para la sala de ventas y almacén, englobando equipo de caja y reposición, pickers y personal de secciones de frescos, adaptados a las necesidades de cada tienda.

Todos aquellos profesionales interesados en sumarse al equipo de Dia este verano pueden inscribirse en la sección EMPLEO de la página web de dia.es.

Apuesta por la dinamización de la economía local

Castilla y León es uno de los territorios clave para Dia, donde ya genera empleo para más de 2.000 personas entre tiendas, oficinas y almacenes. A través de su modelo de proximidad, la compañía cuenta con 200 tiendas en la región y con un canal online que alcanza al 70% de los hogares castellanoleoneses, contribuyendo así a generar valor para la economía local, impulsar el empleo y el emprendimiento, y fortalecer el tejido económico y social en Castilla y León.

En 2024, la actividad de Dia aportó a la economía regional, un 0,8% del PIB castellanoleonés. Además, el impacto total sobre el empleo en la región se eleva a más de 2.000 personas, lo que supone un 0,8% del total de ocupados en la comunidad autónoma.

Más de 1.000 nuevos puestos de trabajo repartidos por toda España

A nivel nacional, la compañía, fiel a su propósito de estar al lado de sus clientes, incluso en verano, continúa reforzando sus equipos para garantizar la mejor experiencia de compra, sin importar la ubicación. Este verano, la compañía creará más de 1.000 empleos, más de 300 en el sur de la península (Andalucía y Extremadura), más de 500 en el centro y el norte (Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Madrid, La Rioja y Aragón), y cerca de 200 en la costa mediterránea. Por comunidades, Andalucía y Castilla y León lideran este año las contrataciones veraniegas.

Estas incorporaciones estivales se enmarcan en el compromiso de Dia con la generación de empleo y el fortalecimiento de su impacto económico y social en España. La campaña de verano supone un nuevo avance en esta hoja de ruta, contribuyendo a reforzar los equipos y a seguir generando oportunidades profesionales en todo el territorio.

La diversidad y la inclusión, claves en la cultura de Dia

Siguiendo las líneas marcadas en su Plan Estratégico 2025-29, Creciendo cada día, su hoja de ruta para los próximos cinco años, Dia continúa avanzando en su objetivo de convertirse en el supermercado favorito en cada barrio y online . Dentro de la tercera palanca, ‘Fortalecer una base ganadora’, se aúnan las acciones orientadas a construir sobre los cimientos de la compañía. Esto incluye iniciativas para fortalecer su cultura corporativa, impulsar la agilidad organizacional y optimizar la gestión del talento, conscientes de que el equipo con el que cuenta Dia es el corazón y motor de su negocio, y la clave para construir una base ganadora que acompañe esta nueva etapa de aceleración del crecimiento.

En Dia, la cultura empresarial se basa en diferentes valores fundamentales: pasión por el cliente, espíritu de colaboración, crecimiento continuo, compromiso con los resultados y simplicidad. Para la compañía, una actitud positiva, amable y cercana es esencial para cumplir con su propósito principal de estar "cada día más cerca de los clientes".

Asimismo, la compañía impulsa la diversidad y la inclusión, potenciando un #TalentoSinEtiquetas. Su modelo de negocio de proximidad no solo atiende a las comunidades locales, sino que también genera numerosas oportunidades profesionales. Dia se esfuerza activamente por fomentar un entorno inclusivo, donde las diferencias son vistas como una oportunidad única para enriquecer el equipo. Este compromiso se traduce en un apoyo decidido tanto al talento senior como a la inserción laboral de jóvenes talentos.