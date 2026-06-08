La provincia de Castilla y León que lidera el turismo rural y tiene el doble de alojamientos que Burgos

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Ávila es la provincia que más alojamientos rurales registrados tiene en Castilla y León según el Instituto Nacional de Estadística (INE), con 660 establecimientos abiertos en abril de 2026. Este dato oficial posiciona a la provincia avilesa como el líder indiscutible en turismo rural dentro de la comunidad autónoma, superando claramente a Salamanca, Burgos, Segovia y las demás provincias.

Ávila lidera con 660 alojamientos rurales, mientras Salamanca ocupa el segundo puesto

La provincia de Salamanca ocupa el segundo lugar en la comunidad con 525 alojamientos abiertos, seguida de Segovia con 439 establecimientos y Burgos con 381 establecimientos, según datos del INE de abril de 2026. León cuenta con 379 establecimientos rurales, mientras que Soria dispone de 309 establecimientos.

La Alberca, Salamancaarmando oliveira

Ávila no solo lidera en número de establecimientos, sino que también ofrece 5.319 plazas estimadas y genera 900 empleos vinculados directamente al sector turístico rural, lo que la convierte en la provincia que más personal emplea en este segmento.

La oferta total de Castilla y León en abril de 2026 alcanzó 3.258 establecimientos de turismo rural abiertos, con 30.808 plazas estimadas, representando una de las ofertas más amplias de España. Esta cifra confirma que la comunidad autónoma mantiene su posición como destino preferido en turismo rural del país, con una infraestructura que supera ampliamente a otras regiones españolas en número de establecimientos registrados oficialmente.

Castilla y León lidera España en turismo rural con 172.360 pernoctaciones en abril

Castilla y León se mantuvo en abril de 2026 como el destino preferido en turismo rural de España, alcanzando las 172.360 pernoctaciones, un 7,5% más que en el mismo mes de 2025, mientras que en España las pernoctaciones cayeron un 1,3%, según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos emitida por el INE. La comunidad autónoma registró 1.035 viajeros, de los que 71.485 son residentes en España y 9.550 en el extranjero, lo que demuestra la fuerte demanda tanto nacional como internacional.

La estancia media en Castilla y León fue de 2,13 noches, inferior a la media nacional de 2,48 noches, pero la comunidad se mantiene como la que más personal emplea en turismo rural con 4.756 trabajadores, seguida de Andalucía con 4.083 y Baleares con 3.158. El grado de ocupación en los establecimientos rurales de la comunidad fue del 18,62% por plazas, frente al 20,63% del resto de España, aunque los fines de semana la ocupación alcanzó el 39,66%, superando la media nacional del 37,51%.

Entre las provincias con mayor número de pernoctaciones durante abril destacan Burgos con 28.995 pernoctaciones (sexto puesto nacional) y Segovia con 24.875 (séptimo puesto), ambas con estancia media de 2,18 días. Ávila alcanzó 23.647 pernoctaciones (noveno puesto), con 10.896 viajeros y estancia media de 2,17 días, mientras Salamanca registró 21.977 pernoctaciones (décimo puesto) con 10.517 viajeros y estancia media de 2,09 días. El Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural se situó en Castilla y León en 178,21, superior al nacional de 175,62.