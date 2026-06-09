Vox remarca que el discurso de Mañueco refleja el acuerdo de gobierno alcanzado con el PP

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en la Cortes de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, aseguró hoy que el discurso de investidura de Alfonso Fernández Mañueco refleja el acuerdo alcanzado entre su formación y el Partido Popular para garantizar un gobierno acorde al mandato de los ciudadanos del pasado 15 de marzo.

“Somos dos formaciones políticas distintas, con programas políticos diferentes, pero los castellanos y leoneses nos han exigido llegar a un acuerdo”, afirmó Díaz Pico, que explicó que, “como en toda relación, son absolutamente imprescindibles unas reglas para garantizar el éxito en ese proyecto”. Además, aseguró que este pacto y los alcanzados en otros territorios garantizan que “hay alternativa a Sánchez, a la corrupción, al despotismo y al abuso de las instituciones”.

En su intervención, recogida por Ical, el portavoz adjunto de Vox también se refirió a la ‘prioridad nacional’ y sentenció que "los españoles, primero”. En este sentido, argumentó que la inmigración regular y la que se integra culturalmente y cumple las normas y las leyes es un activo, “pero nunca en detrimento de los derechos de los ciudadanos españoles”.

“Vox será un socio leal pero exigente, en la medida en la que los ciudadanos han depositado su confianza en nosotros”, apuntó antes de remarcar que su compromiso es ”agotar la legislatura, cumplir el pacto y su programa electoral”.