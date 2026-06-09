UPL critica la “inconcreción” de Mañueco y lamenta que no se aclare “la duda ideológica de la prioridad nacional”

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La portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, criticó el discurso de investidura del candidato del PP a revalidar la Presidencia de las Cortes, Alfonso Fernández Mañueco, y advirtió de que “de ilusiones no se vive” para arremeter contra un proyecto cargado de “inconcreción”. Gallego lamentó que la intervención de Mañueco “no resuelve la duda ideológica de la prioridad nacional”, que se sitúa, dijo, “rozando la legalidad”, algo que “creo que no se puede permitir esta Comunidad”, dijo, para anunciar que votarán en contra del candidato.

La portavoz leonesista puso sobre la mesa los “estériles” resultados “positivos” para la Región Leonesa de las políticas de PP-Vox y sostuvo que Mañueco “se limitó” hoy en su intervención a “decir lo que este acuerdo dice, que no dice nada”.

Así, incidió en que desde UPL esperaban “muchísimas cosas más concretas, medidas y proyectos” pero Mañueco, afirmó, ”vuelve al punto de partida, echar las culpas a los demás”. Así, aseguró que el acuerdo para León se limita a instar al Gobierno central a que “haga infraestructuras” junto a otras reivindicaciones, como recoge Ical. “Vemos una tendencia continuista, no hay nada positivo para revertir esta situación que vivimos tras 40 años del PP en la Junta”, resumió.

La portavoz de UPL espetó a Mañueco la “dura situación que viven los pueblos que carecen de financiación” y le recordó sus competencias en colegios, consultorios y carreteras para “no depender de si pasa un bus en algún momento dado”. “Desconocen totalmente lo que es el mundo rural”, dijo, para exigir medidas de desarrollo económico para fijar población y arremeter contra el “discurso triunfalista” del candidato, cuando “hay 600.000 personas en riesgo de pobreza”.

Por último, analizó la política en materia de incendios y sentenció que “les da igual” lo que ocurrió el año pasado, porque “no adoptan medidas” para evitarlo “más allá de las fotos con las motobombas guardadas en el almacén”. “No pueden dejar al azar una situación desastrosa como sufrimos el año pasado con pérdidas humanas”, cerró.