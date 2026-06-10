Mañueco promete estabilidad y nuevas rebajas fiscales tras ser investido para su tercera legislatura

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El candidato «popular» Alfonso Fernández Mañueco fue investido ayer presidente de la Junta de Castilla y León al recibir el apoyo de 47 procuradores de PP y Vox, que firmaron la semana pasada un acuerdo de gobierno, pese a la oposición de los socialistas, UPL, Soria YA y Por Ávila. Con ello inicia el que será su tercer mandato y lo hará, por segunda vez, con un gobierno de coalición con la formación de Santiago Abascal. La votación, que comenzó por el procurador socialista Sergio Iglesias, y se saldó con 47 «síes frente a 35 »noes», cerró una larga sesión de investidura en las Cortes en la que Fernández Mañueco expuso su programa de gobierno y logró la confianza mayoritaria de la Cámara para continuar cuatro años más al frente de la Comunidad. Ahora, el presidente del Parlamento, el «popular» Francisco Vázquez, comunicará el resultado de este pleno al Gobierno central y a Su Majestad el Rey Felipe VI para que se proceda a su nombramiento mediante un Real Decreto Ley, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Posteriormente, Fernández Mañueco tomará posesión de su cargo este jueves.

Durante el debate de investidura, Mañueco rechazó que el acuerdo de gobernabilidad suscrito con Vox vaya a suponer una merma en los derechos sociales de la Comunidad y ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a toda la ciudadanía. El líder autonómico ha garantizado que el documento final está diseñado para «mantener y potenciar» los derechos sociales. «Todos pueden estar muy tranquilos, simplemente hemos apostado por lo que compartimos por encima de lo que nos diferencia». «No hay retroceso de derechos en el documento, en el acuerdo que hemos firmado, todo lo contrario, nuestros objetivos coincidentes son mantener y potenciar unos servicios públicos que ya son de excelencia», ha aseverado Fernández Mañueco. En este sentido, el presidente en funciones ha tildado a los representantes del PSOE de «profetas del apocalipsis» por «anunciar todo tipo de desgracias y catástrofes» ante la conformación del próximo Ejecutivo de coalición. Frente a estas tesis, ha ensalzado el texto firmado como un acuerdo «transparente y diáfano» que sitúa a Castilla y León «por encima» de cualquier discrepancia partidista con el fin de aportar «estabilidad, gestión y certidumbre económica». «Les molesta a los que sólo justifican los pactos que hacen ellos, aunque sean con quienes quieren acabar con nuestro país, con nuestra Constitución, o a los que se empeñan en levantar cordones sanitarios que nuestros electores no han querido poner», ha señalado el presidente.

En un discurso de investidura de más de una hora y 20 minutos de duración, Mañueco garantizó la puesta en marcha de nuevas rebajas fiscales, la aprobación de los presupuestos durante los próximos cuatro años, la gratuidad en la primera matrícula universitaria a partir del próximo curso y la integración de la inteligencia artificial en «proyectos de gran impacto» para la Comunidad. El ya presidente desarrolló su plan de gobierno para los próximos cuatro años a través de diversos planes para la internacionalización de las empresas de Castilla y León: uno dedicado a la automoción, uno estratégico para la ganadería intensiva y extensiva con un específico para el sector ovino-caprino, uno de modernización y ampliación de las infraestructuras hidráulicas y un nuevo Plan Forestal Integral.

Además, también incluyó en su acción de gobierno un plan de mejora de la iluminación de cascos históricos, un plan de infraestructuras sanitarias y equipamiento tecnológico para «modernizar y mejorar nuestros centros sanitarios», uno integral para la reducción de las listas de espera «con tiempos máximos de demora» y un Plan de Infraestructuras Universitarias que incluye la construcción de los edificios que albergarán las nuevas facultades.

A todo ello unió un Plan Rural para «atraer población» a Castilla y León y diversas iniciativas como la nueva Estrategia Oncológica de la Comunidad o la relativa al Comercio, la actualización del Programa de Parques Naturales, nuevos programas de cribado neonatal, de cáncer de próstata y de pulmón, y el refuerzo de los programas «Pasaporte de vuelta» y «Volver a Castilla y León» para los emigrantes retornados.

El candidato «popular» también garantizo «continuar por la senda» de la reducción de impuestos con nuevas medidas fiscales como la bajada del primer tramo del IRPF un 0,25 por ciento cada año, la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones en un 12 por ciento para hermanos, tíos y sobrinos, el impuesto cero a las transmisiones patrimoniales en el medio rural y la deducción del 30 por ciento, hasta una cuantía máxima de 150 euros, para ayudar al pago de cuotas de gimnasios y actividades deportivas.

Medidas para la vivienda

Como uno de los principales problemas que atraviesa la sociedad actual, el programa de gobierno también incluye un decálogo de medidas fiscales y económicas para mejorar el acceso a la vivienda de la población, con deducciones de hasta 1.500 euros anuales en el IRPF por la compra de la primera vivienda o para el alquiler de viviendas desocupadas a un precio asequible.