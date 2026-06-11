Mañueco echa el cierre a su anterior gobierno: «Las cosas están mejor que hace cuatro años"

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, durante la sesión del debate de investidura celebrada el martes.Nacho Gallego / EFE

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El recién investido presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, echó ayer el cierre a su último ejecutivo en solitario con una reunión del Consejo de Gobierno en la que se hizo balance de las actuaciones llevadas a cabo desde que se inició la pasada legislatura en 2022. “Las cosas están mejor que hace cuatro años», dijo el portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

En su comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo trasladó la “percepción” de Fernández Mañueco y reiteró en varias ocasiones que las “cosas están mejor”, tras cuatro años de “esfuerzo” y “dedicación” al servicio de Castilla y León. “Ha merecido la pena”, aseveró.

El consejero portavoz aseguró que hay más personas trabajando que hace cuatro años, lo que ha permitido alcanzar el millón de ocupados y afiliados a la Seguridad Social. También, reseñó el incremento del Producto Interior Bruto (PIB), el crecimiento de las exportaciones y que el conjunto de los servicios públicos tienen “más calidad” que en 2022. En definitiva, manifestó que la Comunidad ha mejorado en estos años, lo que recordó es una de las “principales misiones” de cualquier líder político.

Carriedo explicó que cada consejero significó alguna medida o iniciativa “especialmente” relevante de su departamento estos años. Entre ellas, el portavoz citó la implantación de la educación gratuita de cero a tres años, la tarjeta Buscyl, la teleasistencia avanzada o los bonos Concilia y Nacimiento. Además, aludió las rebajas de impuestos, las ayudas a la vivienda o para el mundo local, así como la prestación de secretarios municipales o los apoyos para bares y tiendas rurales. También recordó la extensión de la cirugía robótica en todos los hospitales de la Comunidad, el impulso a la Casa Delibes de Valladolid o las 30.000 nuevas hectáreas de regadíos. A esto sumó la aprobación de planes de fomento territorial e industriales.

Son, según Carriedo, algunas de las medidas «más importantes» que han contribuido a mejorar la vida de las personas y a resolver sus problemas “concretos”. Avanzó que el presidente también tiene el deseo de avanzar en esta línea hasta 2030, una vez que tome mañana posesión de su cargo y nombre al nuevo gobierno que le acompañará esta legislatura. Mañueco reconoció además la labor de los miembros del Ejecutivo actual, así como de sus equipos y los empleados públicos por ser los “verdaderos protagonistas” en la prestación de servicios.