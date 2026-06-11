Mañueco toma posesión como presidente de la Junta este jueves arropado por Rajoy y varios presidentes autonómicos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,.Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

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El expresidente del Gobierno central Mariano Rajoy y presidentes de otras comunidades autónomas como Galicia, Aragón, Asturias, Extremadura y Cantabria, entre otros representantes institucionales, acompañarán este jueves al recién investido presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su toma de posesión que tendrá lugar en Hemiciclo del edificio que acoge las Cortes autonómicas.

Además de Mariano Rajoy, que ya arropó a Alfonso Fernández Mañueco en su acto de toma de posesión de 2022, también estará presente en el acto la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría.

A esto se sumarán el presidente de Galicia, Alfonso Rueda; el de Aragón, Jorge Azcón; el de Asturias, Adrián Barbón; la de Extremadura, María Guardiola, y la de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, son algunos de los homólogos de Mañueco que han confirmado su asistencia a la toma de posesión.

Asimismo, Mañueco estará acompañado también por expresidentes de la Junta de Castilla y León, de las Cortes, alcaldes, presidentes de diputaciones y algún representante del Gobierno central, entre otras autoridades.

La toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco tendrá lugar este jueves a las 12.00 horas en el hemiciclo del edificio de las Cortes de Castilla y León tras haber sido investido en el Pleno celebrado el pasado martes.