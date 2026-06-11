Identificados 5 menores por agresión sexual a una compañera de clase de 12 años en Burgos

Publicado por EFE Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha identificado a cinco menores, con edades entre 11 y 12 años, por una agresión sexual a una compañera de clase, una niña de 12 años, durante la celebración en Burgos de un cumpleaños en un local privado, fuera del ámbito escolar.

La familia de la menor denunció los hechos en mayo y la Policía Nacional inició una investigación, identificó al grupo supuestamente implicados y remitió el caso a la Fiscalía de Menores, según ha avanzado 'Diario de Burgos' y han confirmado a EFE fuentes del caso.

Los alumnos, que fueron expulsados durante cinco días pero que ya han vuelto al centro escolar, en otra clase que la de la víctima, serán remitidos a la Unidad de Intervención de Educación, de acuerdo con el protocolo habitual en estos casos.