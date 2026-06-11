Rajoy confía en que Mañueco continúe siendo un “referente de sensatez” en la política española

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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy deseó hoy a Alfonso Fernández Mañueco, tras su toma de posesión como presidente de la Junta de Castilla y León, que las “cosas le vayan bien” y que su acción política repercuta en el bienestar de los castellanos y leoneses. No obstante, aseguró que lo más importante en estos momentos es que “siga siendo un referente de sensatez en la política española”.

Por otro lado, en declaraciones recogidas por Ical, se mostró convencido de que se cumplirá el acuerdo de gobierno entre PP y Vox. “Los acuerdos conviene hacerlos para cuatro años. Creo que es lo mejor para Castilla y León y lo que desea la mayoría de las personas de la Comunidad”.