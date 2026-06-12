Mañueco promete «ser mejor»

Publicado por Europa Press / Ical Valladolid Creado: Actualizado:

Mañueco juró su cargo ayer como presidente de la Junta de Castilla y León en la XII Legislatura con el propósito de «ilusionar» a la Comunidad Autónoma y alentado por las palabras del filósofo y ensayista vallisoletano Julián Marías cuando hablaba de «la voluntad de ser mejor».

"Una voluntad de perfección que nos impulse no tanto a ser mejor que los demás, sino a ser lo mejor posible", ha añadido Fernández Mañueco que ha recordado que mejorar es una tarea diaria para la que ha convocado a todos desde la premisa de que Castilla y León no es obra o patrimonio de nadie y sí de toda su sociedad por lo que ha llamado a una participación activa de todas las fuerzas políticas y de todos los ciudadanos.

Este es el principal mensaje que ha trasladado Fernández Mañueco en el que ha sido su tercer discurso de toma de posesión como presidente de la Junta de Castilla y León al que ha llevado una cruz que recibió como regalo por parte de las madres carmelitas del Convento de la Encarnación de Ávila donde, según ha rememorado, estuvo Santa Teresa.

Mañueco ha recordado unas palabras de la santa abulense para afirmar que para acertar es menester andar con gran determinación y no parar aunque vengan sequedades, trabajos y tentaciones «porque todo se pasa». También hizo una breve referencia a la presencia del Papa León XVI en España y su mensaje de colaboración, diálogo y concordia social desde la pretensión de «servir al bien común y recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia».

"Desde esa vocación humanista sitúo a las personas como objetivo de todos mis actos como presidente, a cada una de ellas", ha aseverado el presidente de la Junta que en otra parte de su discurso ha recordado a Stuart Mill, filósofo, político y economista británico, cuando defendió que el valor real de un territorio es el valor de los individuos que lo componen.

"Juntos podemos conseguirlo", ha aseverado el presidente que en otra parte de su discurso ha reivindicado a Castilla y León como «una tierra por la que merece la pena luchar y arriesgarse» con el compromiso de atender las aspiraciones y problemas de todos, entre los que ha mencionado a cada una de las personas que viven o vienen a Castilla y León para construir en ella su proyecto de vida.

El ya de nuevo presidente de la Junta de Castilla y León ha explicado que afronta su nueva tarea de gobierno «con satisfacción, ilusión y responsabilidad» y ha asegurado que asume «plenamente» la exigencia de los ciudadanos de encontrar en el Ejecutivo respuestas eficaces a sus problemas con el compromiso de «cumplir puntualmente» el programa de gobierno fruto del pacto suscrito el pasado 3 de junio con Vox que, según ha destacado, cuenta con gran respaldo parlamentario.

Mañueco ha tenido unas breves palabras para Vox y para el que será el próximo vicepresidente primero, Carlos Pollán, a quien ha agradecido su compromiso «en la apasionante tarea» que tienen por delante los próximos cuatro años.

En su alocución ha vuelto a defender también una forma de hacer política que no genere ruido ni confrontación estéril y ha apostado por la que cumple su deber y convierte la gestión en hechos y la palabra en compromisos reales y la que encauza las iniciativas. «La que oye, actúa y une. La que cunde", ha ahondado desde la premisa también de que una política que no ilusione «no sirve de nada».

Ha asegurado que las personas serán el objetivo de todos sus actos de gobierno y ha mencionado entre sus prioridades a los jóvenes que buscan formación, empleo y vivienda; a los mayores, a los emprendedores, autónomos, agricultores y ganaderos y a los trabajadores y servidores públicos. En este contexto, ha reivindicado una acción política centrada en resolver problemas concretos y mejorar la vida de los ciudadanos mediante servicios y medidas útiles para el conjunto del territorio.

Fernández Mañueco ha expresado un agradecimiento «muy especial y muy profundo» a su mujer y a sus hijas, presentes en la toma de posesión, junto a sus suegros, su hermana y algunos sobrinos, y ha suplicado «un poco más de paciencia» tras los «muchos momentos de intimidad familiar» robados por la política, ha admitido. Ha tenido palabras de agradecimiento a sus amigos por su mano tendida y palabras de apoyo cuando las necesitaba y ha reconocido también la labor de su partido con una referencia expresa a Mariano Rajoy, Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, a quienes se ha referido como sus auténticos referentes. Del expresidente del Gobierno ha afirmado en concreto que es para él «un gran ejemplo de inteligencia política, de sabiduría y de buen hacer en momentos especialmente difíciles para España» mientras que se ha referido a sus dos antecesores en la Junta como sus maestros. «Son siempre valiosas vuestras enseñanzas de cercanía a la gente y a las tierras de Castilla y León", ha reconocido.

Mañueco ha estado arropado este día por sus dos antecesores en el cargo, Juan Vicente Herrera y Juan José Lucas, y por cinco presidentes de comunidades limítrofes con Castilla y León: Alfonso Rueda, de Galicia; Adrián Barbón, de Asturias; María José Sáenz de Buruaga, de Cantabria; Jorge Azcón, de Aragón, y María Guardiola, de Extremadura, comunidades estas dos últimas donde se han suscrito también acuerdos de gobierno entre PP y Vox. Acudieron a la toma de posesión, además de Mariano Rajoy, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra Fátima Báñez, además de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y el senador autonómico Javier Maroto.

El Gobierno central estuvo representado por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el secretario general de Cooperación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Agustín Torres como cargos más relevantes.

A la toma de posesión de Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León han asistido también Carlos Sánchez-Reyes y José Manuel Fernández Santiago, ambos ex presidentes de las Cortes; el fiscal jefe del TSJCyL, Santiago Mena; los alcaldes de las nueve capitales de provincia de la Comunidad, incluido el de León, el socialista José Antonio Diez, los presidentes de las diputaciones provinciales; Mariano Arriola en representación del Ejército de Tierra, y el jefe superior de la Policía Nacional, Jesús del Amo, además de los presidentes de las instituciones estatutarias. También ha estado representada la sociedad de Castilla y León a través de los representantes de las organizaciones profesionales agrarias y el secretario autonómico de UGT, Óscar Lobo.

Sin noticias de su gobierno

El recién nombrado presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha evitado ayer concretar cuándo dará a conocer la composición de su nuevo Gobierno de coalición con Vox y se ha limitado a señalar que la información se hará pública «a lo largo de los próximos días».

Mañueco ha realizado estas breves declaraciones a los periodistas al término de su toma de posesión, celebrada este jueves en las Cortes de Castilla y León. Preguntado por los plazos para anunciar los nombres que integrarán el próximo Ejecutivo autonómico, el dirigente popular no ha ofrecido más detalles sobre el calendario previsto. «A lo largo de los próximos días tendrán ustedes información», ha respondido.

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox contempla un Gobierno formado por once miembros más el presidente, con siete consejerías en manos del Partido Popular y tres para Vox, que también tendrá la vicepresidencia primera. De todos estos nombres que compondrán el futuro gobierno autonómico, tan solo se conoce el del vicepresidente primero, que será el ahora portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, que también ocupará una consejería de las que les corresponden: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y Cultura, Turismo y Deporte.

Desplante del Ejecutivo de Sánchez

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, denunció ayer el «desplante institucional» del Gobierno de España con motivo de la toma de posesión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ayer en Valladolid. «Ningún ministro, ni siquiera un secretario de Estado, acudió al acto de investidura, pese a que el Consejo de Ministros cuenta con un amplio número de integrantes».

La portavoz popular destacó especialmente la ausencia de la ministra Ana Redondo, que siendo natural de Castilla y León y con frecuentes visitas a la Comunidad, tampoco acudió al acto: «La ministra Redondo, que está lunes, viernes, a menudo en nuestra Comunidad autónoma, tampoco ha podido venir a esta toma de posesión».

Para Leticia García, esta ausencia no es un hecho aislado sino una declaración de intenciones: «Es una falta de respeto a los castellanos y leoneses, una falta de respeto a las urnas en Castilla y León, una falta de respeto a nuestras instituciones democráticas. Y nos anuncia que es el preludio de lo que el Partido Socialista va a hacer con esta comunidad autónoma».

Subrayó además que la ausencia del Gobierno de España contrasta con el trato que el Ejecutivo de Sánchez dispensa a otros territorios, y se insiste en que Castilla y León no acepta el menosprecio como política. «Esta tierra ha dicho con claridad en las urnas qué tipo de gobierno quiere. El Gobierno de España debería al menos respetarlo», cerró la portavoz popular.