Mañueco desvelará este sábado su nuevo gobierno de coalición PP-Vox en Castilla y León: así será la estructura

Toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León.Miriam Chacón

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá este sábado a las 12:00 horas en Valladolid para presentar públicamente la composición de su nuevo Ejecutivo, surgido del pacto entre el Partido Popular y Vox.

En la rueda de prensa se darán a conocer tanto los nombres de los miembros del Gobierno como la distribución precisa de competencias entre las distintas áreas. Según el acuerdo alcanzado, el futuro Ejecutivo estará integrado por once consejeros además del presidente, repartidos en dos vicepresidencias y diez consejerías.

Este es el reparto de consejerías y competencias del futuro gobierno PP-Vox en Castilla y León:

PP

- Presidencia de la Junta de Castilla y León.

- Vicepresidencia Segunda: sin consejería propia, pero con competencias en Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil.

- Consejería de la Presidencia.

- Economía y Hacienda.

- Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

- Medio Ambiente y Energía.

- Movilidad, Transformación Digital y Inteligencia Artificial.

- Sanidad y Bienestar Social.

- Educación

Vox

- Vicepresidencia Primera: llevará asociada una consejería, aún sin concretar.

- Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: con competencias en Inmigración, Juventud y Cooperación al desarrollo.

- Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental: incluye competencias en Caza, Pesca y Política Ambiental, pero no en gestión de incendios.

- Cultura, Turismo y Deporte.

Carlos Pollán será el vicepresidente primero de la Junta, mientras que se desconoce quién puede ocupar la vicepresidencia segunda por el PP.