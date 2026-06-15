Mañueco reclama "entrega absoluta" a su nuevo gobierno: "Nuestros despachos están a pie de calle, en cada pueblo"

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (c), asiste en Valladolid a la toma de posesión de los miembros de su nuevo gobierno (PP-Vox) antes de encabezar la primera reunión del Consejo de Gobierno de la legislatura recién iniciada (2026-2030).Nacho Gallego

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El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó hoy a los once integrantes de su nuevo gobierno "entrega absoluta" y “atención continua” en todo el territorio de Castilla y León. “No podemos considerar nuestros despachos como atalayas, todo lo contrario. Nuestros despachos están a pie de calle en cada pueblo, cerca de la gente, pendientes de sus problemas”, dijo.

Fernández Mañueco, que cerró el acto de toma de posesión de los vicepresidentes y consejeros, aseguró antes de presidir el primer Consejo de Gobierno del mandato, que todos como servidores públicos deben actuar con "rigor", "ejemplaridad", "mucha pasión" y "sentido común" para mejorar la vida de los ciudadanos.

En su intervención en el patio central de la Sede de la Presidencia de la Junta y ante unas 250 personas, Fernández Mañueco dedicó sus primeras palabras para mostrar su “agradecimiento infinito” a quienes dejan de ser consejeros, en referencia a José Luis Sanz Merino y Gonzalo Santonja, así como a Rocío Lucas y Leticia García, que abandonaron sus cargos hace semanas. “Muchísimas gracias. Os llevaré siempre en el corazón”, dijo para poner en valor su trabajo estos años.