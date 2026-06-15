El primer Consejo de Gobierno crea la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios Forestales

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El primer Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, reunido este lunes tras la toma de posesión de los dos vicepresidentes y de los consejeros, ha acordado la creación de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales que estará adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Energía y que ocupará Ángel Sánchez Martín, hasta ahora jefe del Servicio de Incendios.

Según ha informado el Gobierno autonómico tras la primera reunión del nuevo equipo presidido por Alfonso Fernández Mañueco, este acuerdo ratifica el compromiso del nuevo Ejecutivo autonómico de reforzar la protección frente a los riesgos derivados de los incendios en la Comunidad con la mayor superficie forestal de España.

Para ello el Consejo de Gobierno ha modificado la actual estructura orgánica para crear un órgano directivo central con rango de dirección general para el ejercicio de las competencias en esta materia "y de reordenar, en consecuencia", las atribuciones de los restantes órganos directivos centrales de la Consejería que dirigirá la 'popular' María González Corral que releva en el cargo a Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Al frente de la Dirección General estará Ángel Sánchez Martín, ingeniero de Montes y actual jefe del Servicio de Incendios de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que desde 2008 hasta la actualidad ha desempeñado también funciones de jefe de jornada de incendios forestales en las campañas de verano.

La Junta ha precisado que la creación de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios Forestales responde a la necesidad de impulsar actuaciones y medidas de prevención frente a los incendios y de reforzar la gestión de los medios necesarios para su extinción con una mayor y más concreta especialización.

El nuevo director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales es ingeniero de Montes E.T.S.II.AA. Palencia, Universidad de Valladolid, e ingeniero Técnico Forestal. E.T.S.II.AA. Palencia, Universidad de Valladolid.