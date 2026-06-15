Confirmado un caso de fiebre de Crimea-Congo en un hombre de 68 años en Salamanca

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está causada por un virus cuyo mecanismo de transmisión principal es la picadura de la garrapata del género 'Hyalomma'VITHAS - Archivo

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) que afecta a un hombre de 68 años de la provincia de Salamanca.

El hombre fue atendido en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (Causa) con un cuadro clínico compatible con la FHCC, por lo que fue trasladado el domingo 14 de junio al Hospital Gómez Ulla de Madrid, centro de referencia para estos casos.

El hombre presenta picadura por garrapata y permanece en estado estable, aunque con la gravedad clínica que implica esta patología, con las medidas de aislamiento y protección de los profesionales sanitarios previstas para estas situaciones.

La Sección de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León en la provincia salmantina, en colaboración con los profesionales sanitarios del Causa, ha identificado los contactos de la persona afectada para indicarles el seguimiento a realizar.

El protocolo consiste en vigilar periódicamente su temperatura corporal y comunicar a su epidemiólogo de referencia cualquier cambio en su estado de salud, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Desde Salud Pública, y en coordinación con el ámbito asistencial, tan pronto como se estableció la sospecha de este posible caso, se puso en marcha el protocolo de actuación y coordinación entre las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad de Castilla y León.

De este modo, se remitieron muestras sanguíneas del afectado al Centro Nacional de Microbiología en Majadahonda (Madrid), del Instituto de Salud Carlos III, que ha confirmado que se trata de una infección por el virus de Crimea-Congo.

En el portal sanitario de la Junta de Castilla y León está disponible para la ciudadanía y para los profesionales sanitarios información sobre la prevención de picaduras de garrapatas y de las enfermedades de las que son potenciales vectores de transmisión y, más concretamente, de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

Esta información se puede encontrar en el apartado 'Enfermedades transmitidas por garrapatas', para público general. Y bajo el epígrafe 'Enfermedades infecciosas - Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo', de la parte de la página web que está destinada a los profesionales sanitarios.

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo está causada por un virus cuyo mecanismo de transmisión principal es la picadura de la garrapata del género 'Hyalomma', aunque también puede transmitirse de persona a persona por contacto con sangre o fluidos del enfermo, lo que puede ocurrir especialmente en personal sanitario cuando no está debidamente protegido.

En cuanto a la prevención de las picaduras por estos insectos, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de usar ropa y calzado adecuados durante las salidas al campo, así como transitar por caminos y utilizar repelentes tanto para las personas como para los animales de compañía. Asimismo, hay que insistir en que las garrapatas que se puedan haber fijado deben retirarse lo antes posible y de forma adecuada, preferentemente por profesionales sanitarios.