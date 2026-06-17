CyL baja su deuda al 17,9% del PIB, el mejor dato desde 2013

Publicado por Ical Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León cerró el primer trimestre de 2026 con una deuda de 14.237 millones de euros, un 2,1 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, con 293 millones más, frente a un crecimiento para el conjunto de las autonomías del 2,6 por ciento, hasta los 346.910 millones. Los datos publicados hoy por el Banco de España indican que esa cifra representa el 17,9 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, frente al 18,6 por ciento que suponía hace un año, es decir, siete décimas menos; cuando para el global autonómico alcanzó el 20,3 por ciento (21 por ciento en 2025).

La variación intertrimestral revela que Castilla y León redujo su deuda un 0,17 por ciento. Por el contrario, en el conjunto autonómico el endeudamiento se incrementó un 1,54 por ciento. En términos porcentuales sobre PIB, el porcentaje bajó en la Comunidad, tres décimas, y en el conjunto de las autonomías, se elevó en una.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se felicitó porque siguen reduciendo el nivel de endeudamiento sobre PIB, que se sitúa 2,4 punto por debajo de la media del 20,3 por ciento. Mientras Castilla y León sigue reduciendo su nivel de endeudamiento el conjunto de las comunidades autónomas lo esta aumentando”, dijo. Asimismo, se congratuló porque el porcentaje es “el más bajo de los últimos 13 años”, informa Ical.

La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es “reducida”, según destacaron desde el Ejecutivo regional, porque supone sólo el 4,1 por ciento del total de las comunidades. Asimismo, las mismas fuentes aseveraron que “la adecuada gestión presupuestaria y financiera ha permitido controlar su nivel de deuda sin menoscabo de la calidad de los servicios públicos que presta”.

En el cálculo del volumen de deuda autonómica el Banco de España incluye los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 202,5 millones de euros, así como el llamado ‘factoring sin recurso’ –créditos comerciales con la administración cedidos a entidades financieras–, por importe de 52,6 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 223,7 millones de euros.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que, a 31 de marzo de 2026, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 23,9 por ciento, con 3.400 millones de euros.

Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con un total de 1.684,9 millones de euros, un 11,8 por ciento de la deuda de la Comunidad. La deuda con el Fondo de Facilidad Financiera es de 1.384,7 millones de euros –en concreto, el 9,7 por ciento- correspondiente al préstamo concertado en 2020.

Por otro lado, el 96,3 por ciento del endeudamiento castellano y leonés estaba concentrado en la Administración General, frente al 3,7 por ciento que corresponde a universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Respecto al vencimiento, la práctica totalidad de la deuda viva de la Comunidad (99,6 por ciento) está formalizada a largo plazo frente al 0,4 por ciento a corto plazo, lo que “minimiza los riesgos de refinanciación ante fluctuaciones de los mercados”, sentenciaron desde el Ejecutivo regional. Asimismo, el 66 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 34 por ciento a interés variable, un reparto que “permite mitigar el efecto de subidas del Euríbor”. Además, está suscrita en euros en su totalidad.

El departamento de Economía y Hacienda recordó que “este moderado nivel de endeudamiento, junto a la buena gestión presupuestaria y financiera, déficits anuales contenidos y la buena accesibilidad a los mercados, llevaron a la agencia Moody’s a mejorar la calificación de la solvencia de Castilla y León el pasado mes de septiembre, elevándola hasta A3, la máxima nota posible para las Comunidades de régimen común e idéntica al rating del Reino de España”.

Por último, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 4.400 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría a 31 de marzo de 2026 al 20,6 por ciento, frente al 17,9 por ciento de Castilla y León, es decir, 2,7 puntos porcentuales inferior.