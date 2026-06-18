Once consejeros, 11 planes para CyL

Publicado por Ical Valladolid Creado: Actualizado:

Los vicepresidentes Carlos Pollán e Isabel Blanco, así como el resto de consejeros de la Junta registraron ayer las solicitudes de comparecencia en las Cortes de CyL para exponer sus programas de gobierno para esta XII Legislatura. Lo hacen dos días después de tomar posesión y de que lo pidiera el Grupo Socialista, según fuentes parlamentarias.

Pollán, vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, abrirá el turno de intervenciones en la cámara para detallar las medidas que desplegará siguiendo el acuerdo de gobierno suscrito por PP y Vox para gobernar en coalición, de nuevo, en Castilla y León. También lo hará la vicepresidenta segunda Isabel Blanco, que gestionará las políticas de ordenación del territorio, despoblación, urbanismo, vivienda, rehabilitación, mujer e igualdad de oportunidades, además de protección ciudadana, emergencias y coordinación de policías locales. En principio, fuentes de las Cortes trasladaron que sus comparecencias estarán adscritas a la futura Comisión de la Presidencia.

Le seguirán, por orden de prioridad establecido por la propia Junta, los titulares de la Presidencia (Luis Miguel González Gago), Economía y Hacienda (Carlos Fernández Carriedo), Industria, Universidades, Empleo y Comercio (el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones), Medio Ambiente y Energía (María González Corral), Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial (Cristina Sanchidrián), Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental (Joaquín Antonio Pino), Sanidad y Bienestar Social (Alejandro Vázquez), Educación (María Pardo) y Cultura, Turismo y Deporte (Alberto Díaz Pico).

Estas solicitudes de comparecencia a petición propia se registran dos días después de que lo hiciera el Grupo Socialista y antes de que se hayan conformado las comisiones parlamentarias. De hecho, la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces abordará este jueves su creación, por lo que previsiblemente no se constituirán ya hasta la próxima semana en una jornada aún por determinar.

Aunque el Reglamento de la Cámara establece que las comisiones deben crearse en los 20 días (hábiles) siguientes a la constitución de las Cortes (14 de abril), este trámite se ha demorado al no haberse suscrito un acuerdo entre PP y Vox hasta el pasado 3 de junio, lo que retrasó hasta el día 9 la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, que a su vez nombró gobierno el pasado sábado, 13 de junio.

Las Cortes plantean crear once comisiones permanentes legislativas, las referidas al Estatuto y las diez consejerías de la Junta, y adscribir las competencias encomendadas a la Vicepresidencia Segunda de Isabel Blanco a la Comisión de la Presidencia, como ocurrió en la pasada legislatura con el exvicepresidente Juan García-Gallardo, según fuentes parlamentarias.

PP y Vox, socios de gobierno, analizan los informes para determinar si optan por que tengan 17 miembros, uno menos que en la pasada legislatura, cuando fueron 18 al haber un grupo parlamentario más. De acuerdo a los resultados electorales y lo fijado en el Reglamento de las Cortes, si las comisiones tienen 17 miembros, siete serán del Grupo Popular, seis de los socialistas, tres de Vox y uno del Grupo Mixto. Si fueran 18, el reparto beneficiaría al PSOE, porque fuentes parlamentarias indican que ellos tendrían siete integrantes, uno más. Además, cada una tendrá que elegir entre sus procuradores el día de su constitución una Mesa formada por un presidente, un vicepresidente y un secretario.

La estructura orgánica de la cámara, más allá del pleno, se articula a través de las comisiones. Las permanentes y legislativas serán, sí así lo decide la Mesa, la del Estatuto y las de la Presidencia, Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Medio Ambiente y Energía; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Sanidad y Bienestar Social; Educación y Cultura, Turismo y Deporte.

Las Cortes también cuentan con las comisiones permanentes relativas a Procuradores, Relaciones con el Procurador del Común y de Reglamento, que preside el presidente de las Cortes e integran el resto de miembros de la Mesa y los portavoces y viceportavoces de los grupos.

La Cámara debe tener en cuenta que la ley de Ordenación del Territorio de 2013 incluye en su disposición adicional decimoquinta que debe existir una comisión permanente no legislativa sobre esta materia, si bien hace cuatro años se resolvió incorporando sus competencias a la de Medio Ambiente y manteniendo la misma composición. Otro de los asuntos que tendrá que debatir la Mesa es la fecha tope para celebrar el pleno que debe elegir a los tres senadores por la Comunidad —dos del PP y uno del PSOE.

La nueva portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha asegurado que su intención es sentarse con PSOE, con Vox y con el resto de partidos para alcanzar el acuerdo «más amplio posible» para reformar la Ley de Atención a la Víctimas de Violencia de Género, conscientes de que es una «materia especialmente sensible y en la que se necesita consenso». García ha destacado que cuando habló de «unanimidad» en esta materia se refería a que hay que «intentar lo máximo» y es lo que les gustaría alcanzar, aunque se trata de «tener el consenso más amplio posible", pese a que esta materia no ha sido incluida en el pacto de PP y Vox. Se ha quejado de que, aunque se pone el foco fundamentalmente en Vox por su rechazo a modificar esta normativa, el PSOE también tiene responsabilidad sobre el hecho de que la normativa no fuera modificada en 2025: «Fueron los primeros que en la anterior legislatura impidieron el desarrollo de esa ley". Ha criticado que el PSOE anunciara que iba a registrar una PNL y no lo ha hecho.