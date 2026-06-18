Las piscinas del Hispánico y Sáenz de Miera abren este sábado

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León procederá a la apertura de las piscinas municipales de verano del Hispánico y Sáenz de Miera este sábado, mientras que la apertura de La Palomera se comunicará a los usuarios próximamente, tras haber estado sujetas a obras de reforma.

Las instalaciones del Hispánico y Sáenz de Miera permanecerán abiertas hasta el próximo día 6 de septiembre y durante los meses de junio y julio tendrán un horario de 11.30 a 21.30 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 21.00 horas). En el caso de los meses de agosto y septiembre el horario será de 11.30 a 21.00 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 20.30 horas).

Los precios de acceso se mantienen igual que en temporadas anteriores con un coste de entrada general de adulto de 2,2 euros, mientras que la infantil (de cuatro a doce años) tiene un coste de 1,4 euros y los usuarios de cero a tres años pueden acceder de manera gratuita, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Respecto a los bonos, en el casi de los adultos tienen 15 usos y un coste de 26 euros y el precio de los infantiles es de 16,5 euros. Existe también la posibilidad de sacar un abono para toda la temporada de verano, cuyo importe es de 50 euros para adultos y 35 euros el infantil.

Para su primera expedición será necesario acudir a las oficinas de la Concejalía de Deportes, ubicadas en el Estadio Reino de León. Las renovaciones pueden gestionarse en las taquillas de las piscinas.