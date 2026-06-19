La Junta declara situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales desde el 20 al 23 de junio

Archivo - Un bombero observa el incendio forestal de e agosto de 2025, en La Baña.Carlos Castro - Europa Press - Archivo

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La Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales ha declarado situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en Castilla y León para los días 20, 21, 22 y 23 de junio.

Según consta en la resolución de la Dirección General publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este viernes, 19 de junio, en este periodo de alerta estará prohibido encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello.

Asimismo, se establece la prohibición del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluidas las autorizadas; se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado y se prohibe la introducción y uso de material pirotécnico a lo que se une la suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

Otras de las medidas de aplicación en este periodo es la prohibición del uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc.

Se exceptúa de esta prohibición el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, etc, "siempre y cuando éstas hayan sido comunicadas a los servicios territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas por éstos, o aquellas otras en que expresamente haya sido autorizado su uso o que resulten necesarias para la extinción del incendio", aclara la Resolución.

Por último, las empresas extremarán la precaución, contando con los medios necesarios para abordar la extinción de cualquier conato de incendio que se pudiera producir a consecuencia de su actividad.

El director general, Ángel Sánchez, basa la Resolución en las previsiones meteorológicas para los días 20, 21, 22 y 23 de junio cuando se espera que se instale sobre la península y en parte de Europa una dorsal anticiclónica que dejará varios días una masa de aire sahariana que traerá un aumento destacable de las temperaturas.

En concreto, se esperan temperaturas de 35-40 grados vientos sur o suroeste con rachas máximas de 35-55 kilómetros por hora, tormentas con aparato eléctrico y humedades relativas bajas, las mínimas por debajo del 15 por ciento en casi todo el territorio.