'Ahora Decide» cambia por «Zamora Decide»

Publicado por Agencias Zamora Creado: Actualizado:

Ahora Decide aprobó ayer, por unanimidad, en un congreso extraordinario, cambiar su denominación por la de «Zamora Decide», después de casi once años de trayectoria dela formación política. «En la última ejecutiva, se propuso el cambio de nombre. Muchos ciudadanos, cuando hablan de nosotros, incluyen el nombre de Zamora al citarnos y nos confunden con otro partido que también lleva el nombre de Zamora. Por eso, hemos tomado esta decisión» explicó el portavoz, Manuel Fuentes.

«Ya pusimos el nombre de Ahora Decide en la campaña de las Autonómicas, hace cuatro años, y tomamos eso como referencia. Siendo un partido cuyo objetivo, casi principal, es defender los intereses de esta provincia, hemos aprobado por unanimidad en el Congreso llamarnos Zamora Decide», aclaró.

Manuel Fuentes hizo estas declaraciones en el edificio de los Sindicatos, en la capital zamorana, después de participar en el congreso extraordinario.

«Es muy importante presentar una oferta diferenciada de la de los grandes partidos. La idea que hay en la sociedad es que somos una opción clara, concreta y progresista», aseguró, además de recalcar que Zamora Decide «tiene hueco» en el Ayuntamiento de Zamora donde, hasta el momento, no ha conseguido representación.

Asimismo, Zamora Decide abordó la modificación de algunos puntos de los Estatutos para ajustarse a la normativa actual vigente.

«Es un paso muy importante para la historia del Partido adoptar la denominación del territorio que estamos defendiendo con nuestra labor política, mediante las numerosas notas de prensa que remitimos a los medios de comunicación y que están sirviendo para que lo que reivindicamos llegue a los oídos a los que debe llegar, que son las instituciones que nos gobiernan y que, a la vez, nos olvidan», indicó el secretario de Comunicación de Zamora Decide, Enrique Rodríguez.

«Es imprescindible la defensa de nuestra provincia, de Zamora y de los municipios en los que estamos, a través de nuestra representación», añadió. En este contexto, Enrique Rodríguez aseguró que, con independencia del resultado obtenido en las Elecciones, Zamora Decide «sigue trabajando» y apostilló: «No somos como esos otros partidos políticos que se presentan a las Elecciones y, después, desaparecen. De ahí, este último paso, que es reforzar ese sentimiento por Zamora con el cambio de nombre». Por otra parte, la sesión incluyó la exposición de proyectos de política municipal orientados a frenar la despoblación. «Intentamos hacer una política muy pegada al terreno, en los pueblos pequeños, donde intentamos que la gente tenga proyectos donde se desarrolle claramente la cultura para que la gente no se quede en casa".